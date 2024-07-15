微軟撤離貝爾維尤 商辦市場壓力大增

微軟曾是貝爾維尤市林肯廣場的主要租戶，如今只保有兩層；社交媒體平台TikTok則成了新的大租戶。(截自Broderick Group)

西雅圖 時報報導，曾是貝爾維尤市（City of Bellevue）最大雇主的微軟 ，如今甚至不在前十大雇主之列。這給該市的辦公室市場帶來壓力，但也為有意進駐西雅圖都會區的企業提供了機會。

貝爾維尤是金恩縣（King County）東邊的城市，與西雅圖隔著華盛頓湖相望，是西雅圖都會區的第三大城。微軟曾是此一城市的最大雇主，如今逐步撤離，與其在雷德蒙（Redmond）的50億美元園區改造及遠距工作有關。在新冠疫情後期，微軟並未如其同行亞馬遜（Amazon）般推行重返辦公室政策，隨著員工自由選擇到班或遠距工作，微軟逐漸集中到雷德蒙園區。

根據貝爾維尤的年度財務報告，微軟在該市雇用的人數於2021年達到巔峰，當時約有9,300名員工。之後，隨著微軟逐漸撤出位於州際公路90號旁的多棟辦公樓和貝爾維尤市中心的四棟辦公大樓，員工數每年減少。城市的2023年財務報告並未說明微軟在貝爾維尤還有多少員工，但微軟在貝爾維尤的林肯廣場北塔樓（Lincoln Square North Tower）只保留了兩層。根據普吉特灣商業新聞（Puget Sound Business Journal）報導，截至6月，微軟在整個西雅圖都會區的員工有53,625人。

微軟辦公室重心的調整，對貝爾維尤的辦公室市場帶來壓力。該市商業經紀公司Broderick Group在一項報告中指出，貝爾維尤市中心2023年的辦公室空置率已上升到11.9%，而2019年時只有3.9%，預計2025年將跳升至17.6%。

總體來說，微軟在貝爾維尤市中心留下大約190萬平方呎的辦公空間。儘管如此，主要經紀公司如Broderick Group、Colliers International及Savills Internationa仍以樂觀態度推測，疫情過後租戶需求將回升，並因貝爾維尤的辦公室庫存少於西雅圖周邊城市，幾個企業租戶就能產生巨大變化。

亞馬遜則連續第二年成為貝爾維尤市最大的雇主。亞馬遜在2017年設立貝爾維尤辦公室兩年後，接管了Expedia留下的空間。這家線上銷售巨頭自那時起在貝爾維尤的員工人數已超過12,000人。

微軟留下的最大物業已被各類型租戶分段接收。微軟去年即宣布不再續租26層的市中心廣場大樓（City Center Plaza）。根據Broderick Group的報告，該大樓的五層已有待簽的租約，這些租戶不是科技公司，而是銀行和會計公司等。該報告指出，「前方仍有很長的路要走，但租戶需求正積極減少貝爾維尤市場的供應過剩」。

今年貝爾維尤最大的交易之一來自寶可夢公司，簽署了在The Eight大樓中37.4萬平方呎的辦公租約，明年搬入。然而，寶可夢的擴展是一個組合，它也在推銷九層的分租。