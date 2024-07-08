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解廚師荒 夏威夷推烹飪教育課程

編譯組／綜合報導
CIP培訓專業烹飪人員，並發給各項證書。今年秋季與CIA推出新課程，培訓更多專業㕑師。(取自CIP官網)
CIP培訓專業烹飪人員，並發給各項證書。今年秋季與CIA推出新課程，培訓更多專業㕑師。(取自CIP官網)

夏威夷餐廳協會（Hawaii Restaurant Association）表示，夏威夷群島正面臨廚師和熟練廚房工人的嚴重短缺問題。根據協會非正式統計，大約五分之一的夏威夷餐廳正在尋找主廚，約有四分之三正在招聘廚師。

為此，CIP與CIA合作推出課程格外令人興奮，這項計畫讓廚房專業人士通過其新的勞動力發展計畫獲得證書，從而獲得競爭優勢。

CIP（Culinary Institute of the Pacific）是夏威夷大學系統的一部分，專門為學生提供烹飪藝術和餐飲管理方面的教育和培訓，並提供多種證書和學位課程，旨在幫助學生在競爭激烈的烹飪和餐飲業中脫穎而出。CIA（Culinary Institute of America）則是美國最著名的烹飪學校之一，主校區位於紐約的CIA提供多種烹飪藝術、烘焙和糕點藝術、食品商業管理等學位課程，旨在培養學生成為專業廚師和餐飲業領導者。

6月27日晚上CIP舉行接待會，歡迎美國烹飪學院來訪，並發布關於與CIA合作的新訊息。美國烹飪學院當選總裁Michiel Bakker指出，「我們將致力於開發計畫，以幫助提升現有廚師的技能水平，並吸引更多人投身於美妙無比的烹飪世界中。」

CIP長期以來一直以短期和長期途徑支持夏威夷的烹飪行業。這項最新計畫讓學生可以在9月開設的課程中，獲得CIA和CIP的證書，參加者必須是一名烹飪專業人士。

知名廚師兼餐廳老闆Roy Yamaguchi也是美國烹飪學院的校友，同時擔任夏威夷太平洋烹飪學院的執行董事。

Yamaguchi指出，我們將開設這些課程，幫助專業人士，無論來自酒店業、醫療保健、軍方或其他行業，都可以來參加這些課程。夏威夷太平洋烹飪學院位於卡皮奧拉尼社區學院（Kapiolani Commnity College）表示，預計有超過250名學生將在秋季學期入學。卡皮奧拉尼社區學院的一般烹飪課程也會教授沒有烹飪經驗的人。

夏威夷旅遊局為夏威夷當前餐廳和酒店專業人員提供32個全額獎學金，申請加入新的CIP x CIA計畫的申請人，在申請過程中將自動被納入這32個HTA全額獎學金的考慮範圍。 

CIP培訓專業烹飪人員，並發給各項證書，圖為成品之一。(取自CIP官網)
CIP培訓專業烹飪人員，並發給各項證書，圖為成品之一。(取自CIP官網)

夏威夷 CIA

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