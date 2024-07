解廚師荒 夏威夷推烹飪教育課程

CIP培訓專業烹飪人員,並發給各項證書。今年秋季與CIA推出新課程,培訓更多專業㕑師。(取自CIP官網)

夏威夷 餐廳協會(Hawaii Restaurant Association)表示,夏威夷群島正面臨廚師和熟練廚房工人的嚴重短缺問題。根據協會非正式統計,大約五分之一的夏威夷餐廳正在尋找主廚,約有四分之三正在招聘廚師。

為此,CIP與CIA 合作推出課程格外令人興奮,這項計畫讓廚房專業人士通過其新的勞動力發展計畫獲得證書,從而獲得競爭優勢。

CIP(Culinary Institute of the Pacific)是夏威夷大學系統的一部分,專門為學生提供烹飪藝術和餐飲管理方面的教育和培訓,並提供多種證書和學位課程,旨在幫助學生在競爭激烈的烹飪和餐飲業中脫穎而出。CIA(Culinary Institute of America)則是美國最著名的烹飪學校之一,主校區位於紐約的CIA提供多種烹飪藝術、烘焙和糕點藝術、食品商業管理等學位課程,旨在培養學生成為專業廚師和餐飲業領導者。

6月27日晚上CIP舉行接待會,歡迎美國烹飪學院來訪,並發布關於與CIA合作的新訊息。美國烹飪學院當選總裁Michiel Bakker指出,「我們將致力於開發計畫,以幫助提升現有廚師的技能水平,並吸引更多人投身於美妙無比的烹飪世界中。」

CIP長期以來一直以短期和長期途徑支持夏威夷的烹飪行業。這項最新計畫讓學生可以在9月開設的課程中,獲得CIA和CIP的證書,參加者必須是一名烹飪專業人士。

知名廚師兼餐廳老闆Roy Yamaguchi也是美國烹飪學院的校友,同時擔任夏威夷太平洋烹飪學院的執行董事。

Yamaguchi指出,我們將開設這些課程,幫助專業人士,無論來自酒店業、醫療保健、軍方或其他行業,都可以來參加這些課程。夏威夷太平洋烹飪學院位於卡皮奧拉尼社區學院(Kapiolani Commnity College)表示,預計有超過250名學生將在秋季學期入學。卡皮奧拉尼社區學院的一般烹飪課程也會教授沒有烹飪經驗的人。