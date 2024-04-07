西雅圖待售屋增加 為何沒能緩解買家壓力

西雅圖地區儘管春天房市選擇增多，但仍未能緩解買家購屋壓力。(圖取自Northwest Multiple Listing Service臉書)

西雅圖 地區上個月待售房屋增加，提供購房人士更多選擇，但對許多掙扎於高成本並仍處於緊張房市的買家說，壓力緩解有限。

根據華盛頓房地產服務機構「西北多重上市服務」(Northwest Multiple Listing Service)發布新數據，金恩縣(King County)新推出的獨棟房屋掛牌上市數量、從2月到3月增加17%，在部分偏遠地區甚至更高。新公寓掛牌量上升22%，創下2022年夏天以來、一個月內新公寓上市數量最多紀錄。

房地產經紀人雪弗(Kimberly Shaeffer)表示，除了典型春季房屋上市數量回升之外，在西雅圖上市的新連棟房屋也增加，其中部分是剛完工、另一些則是去年秋季未售出的連棟房。

然而，雖然掛牌上市房屋數量增加，但與市場近幾年高點相較，待售房屋的整體供應量仍少。金恩縣上個月新掛牌出售的獨棟房屋，是過去7年以來、3月單月份的最低水平。

持續的高房貸利率 ，導致許多在疫情期間獲得低利率的房主、不願掛牌出售房屋。3月底平均貸款 利率接近7%、略低於去年秋季高峰，但仍高得足以讓許多嘗試買房者受到壓力，也讓房主保持觀望。

由於待售房屋並未大量進入市場，隨著春天買房人士增加，房市正在趨緊。按照目前需求水平，約需一個月可售出金恩縣所有待售的獨棟房屋，這是近兩年來的最短時間。

「西雅圖時報」報導，金恩縣3月的房屋中位數售價為94萬5500元，比2023年3月上漲13%。西雅圖房屋中位數售價為92萬5000元、年上漲率為6%。上個月，西雅圖地區兩個城市：Snoqualmie與Bothell，納入Zillow典型房屋價值100萬元以上城市的「百萬元城市」(million dollar cities)之列。

公寓價格波動較大，金恩縣3月公寓中位數售價為54萬元，較前個月略下跌、較1至2月上漲11%。西雅圖公寓中位數售價為58萬7500元。

部分焦慮買家仍處於緊張競購戰，需支付高於標價的價格買房。房屋經紀人卡麥倫(Jen Cameron)指出，今年初，買家希望趁早入手，一旦利率進一步下降、房市會看漲，寧願及早採取行動購屋。

不過，在高貸款利率與高房價之間，目前房市仍持續讓許多潛在買家卻步，也阻擋潛在房屋賣家出售房產。2000-2022年期間，美國各地購屋人士若要升級到價格上漲25%房屋、每月支付貸款需增加約40%。根據全國抵押貸款數據追蹤機構數據，現在，同樣的房屋升級，買家每月付款額需增加超過兩倍。

為了降低每月貸款成本，部分買家需投入更多頭期款，這對中產階級與首次購屋者來說，相當困難。Redfin數據顯示，西雅圖地區2月的房屋頭期款中位數為16萬5000元、年增率為31%。有近四分之一買房都是全現金。