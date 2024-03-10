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夏威夷房屋監管成本高 占新公寓房價一半 導致大量外移

編譯組／綜合報導
夏威夷大學公布新報告發現，監管成本佔夏威夷新建公寓價格的一半，高昂房屋成本導致當地居民大量外移。(圖取自夏威夷州府臉書)
夏威夷大學公布新報告發現，監管成本佔夏威夷新建公寓價格的一半，高昂房屋成本導致當地居民大量外移。(圖取自夏威夷州府臉書)

夏威夷大學日前公布報告發現，房屋監管成本(regulatory costs)佔夏威夷新建公寓價格的一半，高昂房屋成本導致當地居民大量外移、以尋找更便宜地點居住。

部分人士擔憂，若遭受野火打擊的茂宜島拉海納在進行重建工作期間，因為其建造高昂成本導致當地居民無法承擔，可能加速夏威夷原住民與其他當地居民的外移情況。

報告顯示，夏威夷新建兩房公寓的中位數價格為67萬2000元，是全國平均價格30萬元的兩倍多。監管成本平均為38萬7000元、佔房價的58%；建造成本則佔41%、土地成本佔1.4%。

夏威夷公寓每半英畝平均土地成本與建造成本，在全國排名最高。若按照每個公寓單位的監管成本來分析，加州位居全國第一、紐約排名第二，夏威夷則位居第三。

夏大經濟學助理教授、報告聯合作者之一泰爾德(Justin Tyndall)將夏威夷房監管成本、佔建築房屋價格一半，歸因於許可流程的長期拖延、最低停車位數量要求與其他法規。他指出，過去五年內，在夏威夷島上建造多戶住房項目的施工許可、其等待時間中位數為400天。

另一個重要因素，則是要求開發商建造道路、下水道與其他基礎設施，作為取得施工許可證的條件。此舉是將基礎設施費用的全部負擔、轉介到開發商，最終，成本將移轉至新房屋購買者身上。美國其他州也對開發商提出類似要求，但夏威夷讓開發商支付這些費用的要求「高於平均水平」(above average)。

傳統上，縣府運用地產稅收入來建造基礎設施。若以縣為單位計算，可愛島與茂宜島每個公寓單位的監管成本、遠高於州平均水平，分別為56萬7000元、56萬1000元。

泰爾德指出，總體而言，茂宜島需要更多的多戶房屋，讓住房更便宜，將須進行建築流程改革、推動更方便簡易建造房屋。

夏威夷 茂宜島 加州

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