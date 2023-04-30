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夏州夫婦遭控間諜 法官：穿俄軍裝無關此案

編譯吳日君／綜合報導
夏威夷一對夫婦身分竊盜案審判將進行，法官同意被告身著軍裝無關此案。兩人盜用身分在夏威夷居住了20多年。圖為他們位在檀香山的住房。(美聯社)
夏威夷一對夫婦身分竊盜案審判將進行，法官同意被告身著軍裝無關此案。兩人盜用身分在夏威夷居住了20多年。圖為他們位在檀香山的住房。(美聯社)

夏威夷一對夫婦被檢察官指控盜竊身分，他們從已故嬰兒偷取身分在夏威夷生活數十年。原先被認為此案可能涉及俄國間諜陰謀，然而，被告不希望陪審團見到有關他們穿著外國制服的照片。法官上周同意此一請求，裁定其與即將進行的身分盜竊與護照詐欺指控審判，並無關聯。

被告辯護律師曾在此案開始即表示，穿著制服只是為了樂趣而穿了一次。然而，檢察官卻認為，此案並非僅是身分竊盜。普洛斯(Walter Glenn Primrose)及莫瑞森(Gwynn Darle Morrison）是這對夫婦的真實姓名，他們分別以盜取身分Bobby Fort與Julie Montague生活數十年。檢察官指出，普洛斯使用假名在海岸警衛隊工作超過20年，並獲得秘密級別的安全許可。他自2016年退休後，利用秘密許可為國防部工作。

法庭文件並未說明為何這對夫婦於1987年採用已故兒童身分。檢察官表示，搜查這對夫婦位在檀香山Kapolei家中時，發現他們身著看似蘇聯情報局(KGB)夾克的照片、隱形墨水匣、帶有密碼文件與顯示軍事基地地圖。

兩名被告對間諜陰謀、虛假護照申請與身分竊盜不認罪。審判定於下個月進行，但可能會延遲，因為上周普洛斯被指派一名新律師。新律師維特(Marc Victor)日前在影音聽證會表示，最早可於明年準備接受審判。

檢察官上個月提出動議，避免對身著外國軍服或拍照的被告，進行檢查或作證。其與指控無關。美國地區法官小林(Leslie Kobayashi)同意動議內容。

被告辯護律師說，被告幾年前拍攝一張身穿夾克照片，僅是個玩笑。並未參與此案的夏威夷地區退休聯邦辯護人斯爾維特(Alexander Silvert)認為，檢察官對照片反應過度。

不過，美國地方法官裁定，被告必須繼續留在監獄等待審判。莫瑞森的律師Megan Kau表示，明白法庭的考量，她的當事人幾乎一生都在使用虛假與詐欺名字，無法證實她的真實身分。但是，她並未被指控使用被盜的身分而去作案犯罪。

律師透露，正考慮申請當事人被告莫瑞森的夫婿普洛斯，進行單獨審判。新任命律師維特則說，無法及時為這對夫婦於5月22日審判日期做好準備，可能延遲至明年。

檢察官 夏威夷 退休

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