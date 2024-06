德州六月節慶祝活動發生槍案 2無辜路人身亡 多人受傷

15日深夜,德州 一場六月節慶祝活動發生槍擊 事件,導致2人身亡、多人受傷。

美聯社稱,15日23時左右,在德州朗德羅克市(Round Rock)一處公園舉行的六月節慶祝活動發生槍擊事件。朗德羅克警方16日在現場舉行的新聞發布會上說,參加活動的兩夥人發生爭執,隨後有人開槍。兩名身亡的受害者並未參與爭執。當地緊急醫療服務機構在社交平台上稱,包括兩名兒童在內的6人被送醫,所有傷者「可能情況嚴重」。

警方說,調查正在進行中,不清楚有多少人開槍,暫時無人被拘留。

