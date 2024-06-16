德州六月節慶祝活動發生槍案 2無辜路人身亡 多人受傷

疑似嫌犯被警方控制。(取材自X/@rawsalerts)

15日深夜，德州 一場六月節慶祝活動發生槍擊 事件，導致2人身亡、多人受傷。

美聯社稱，15日23時左右，在德州朗德羅克市(Round Rock)一處公園舉行的六月節慶祝活動發生槍擊事件。朗德羅克警方16日在現場舉行的新聞發布會上說，參加活動的兩夥人發生爭執，隨後有人開槍。兩名身亡的受害者並未參與爭執。當地緊急醫療服務機構在社交平台上稱，包括兩名兒童在內的6人被送醫，所有傷者「可能情況嚴重」。

警方說，調查正在進行中，不清楚有多少人開槍，暫時無人被拘留。