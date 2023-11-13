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休士頓「喝咖啡、聊汽車」 禁止3款廉價跑車入場

編譯林思牧／綜合報導
「喝咖啡、聊汽車」活動在休士頓的場次，遭到干擾。(Coffee and Cars臉書)
「喝咖啡、聊汽車」活動在休士頓的場次，遭到干擾。(Coffee and Cars臉書)

休士頓的「喝咖啡、聊汽車」(Coffee and Cars)活動，最近因為被害群之馬弄成聚集燒輪胎的搗亂鬧事機會，11月的聚會在5日(周日)舉行過以後，主辦單位宣布「暫時」不准許三款美國製造廉價跑車入場。

喝咖啡、聊汽車是一個在全國各大城市都有的活動，在主辦單位的官方網站coffeeandcars.net上，展示著很多名牌跑車的照片，包括的品牌有藍寶堅尼(Lamborghini)，艾斯頓馬丁(Aston Martin)，勞斯萊斯(Rolls-Royce)，布加蒂(Bugatti)，法拉利(Ferrari)，保時捷(Porsche)等等，這些都是進口的昂貴名車，美國製造的跑車還算可以並列的，可能只有雪佛蘭的柯維特(Chevrolet Corvette)。

休士頓的活動是在每個月的第一個星期日舉行，車主當然有幾分炫耀的意圖，一起參加活動的也都是富有的人，這個活動是上層社會中老年人士結交新朋友的好地方，畢竟對方跟自己是「門當戶對」。

但是最近幾個月很多開著廉價跑車的男女來參加活動，把這項活動的格調降低了很多，他們大多是開著美國三大車廠製造的便宜跑車入場，包括福特的野馬(Ford Mustang)、雪佛蘭卡麥洛(Chevy Camaro)和道奇的充電者(Dodge Charger)，車主大多是年輕人或中壯年人，他們在場地裡把油門踩到底搞甜甜圈(doing donuts)，讓輪胎打滑冒出很大的煙，引擎發出巨大的噪音和惡臭的廢氣，他們自己可能覺得很引人注目，但在名車車主的眼裡其實對他們非常鄙夷。

但這些人仗著年輕力壯，反而用鄙夷的眼光來看待那些名車的「老年」車主，或者他們根本就是故意來鬧場，報復這些富有的人炫耀他們的財富。11月5日活動完畢以後，主辦單位宣布以後暫時不准把野馬、卡麥洛和充電者開入會場，如果情況沒有重大改善，將來這項活動可能會變成只有收到邀請卡的人才能進入(invitation only)。

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