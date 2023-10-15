偷渡客視為罪犯 德州參議會過關

德州參議會通過移民法案，提高偷渡罪刑。（美聯社）

德州 議會6月休會後，州長艾伯特近日第三次召開臨時會，重點擺在移民 等議題上。參議會12日通過兩項攸關無證移民的法案，等待眾議會通過。其中Senate Bill 11擬允許警察將無證移民視為罪犯，引發爭議。

較無爭議的Senate Bill 4獲得29票同意、2票反對，新增條文將對人口販運與藏匿加重刑責，從最少兩年有期徒刑增加至十年有期徒刑。

爭議大的Senate Bill 11則允許警察將無證移民視為罪犯，初次越境可視為輕罪，再犯或累犯就可提高為重罪。提案的參議員 伯德威爾（Brian Birdwell）認為，重典才能治亂象，該案最後以19票同意、12票反對，送交眾議會審議。

德州論壇報引述聯邦最新數據，2023年已經有220萬次偷渡行為，9月數據尚未公布，但最後加總可能超過2022年的紀錄230萬人次。雖然伯德威爾態度堅定，但議會內外的質疑聲音不斷。民主黨籍的參議員Juan "Chuy" Hinojosa認為各縣根本無力落實SB 11，而且囚徒大增會塞爆監獄。

選區包括艾爾帕索市的參議員César Blanco分析，依照SB 11執法的後果，將是市府每天得多支出6萬元，而且此舉很可能只是疊床架屋。伯德威爾則說經費不是問題，因為州長的孤星行動（Operation Lone Star）已經編列足夠預算。

不過，伯德威爾自己卻提出可能的法律爭議，因為聯邦最高法院與下級聯邦法院已經裁定，移民屬於聯邦事務，雖然翻案的前例很多，但是最後伯德威爾又信心滿滿地強調，他相信SB 11的最終版本應該能夠避開法庭糾結。