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達福台商會新會所剪綵啟用 熱鬧圓滿

休士頓訊
達福台商會新會所啟用剪綵儀式。（王嘉玲提供）
達福台商會新會所啟用剪綵儀式。（王嘉玲提供）

達福台商會於8月5日舉行了新會所啟用剪綵儀式，來參加剪綵儀式的貴賓有State Representatives Matt Shaheen and Carl Sherman 、 City of Dallas Mayor Pro Tem Tennell Atkins及休士頓僑教中心的主任王盈蓉，Collin County首席法醫Kenny Su也特別來參加。

達福台商會新會所啟用剪綵儀式，政商雲集。（王嘉玲提供）
達福台商會新會所啟用剪綵儀式，政商雲集。（王嘉玲提供）

達福地區台灣商會新辦公室位於達拉斯LBJ一棟十層樓大廈的八樓，大樓是創業有成的新理事年輕企業家Jimmy Hsueh 夫婦所擁有的。在會長王嘉玲、名譽會長谷祖光及監事長楊慧美積極努力推動，Jimmy及Peggy Hsueh大力贊助及支持下，促成了會所的成立，並於5日下午由達拉斯副市長、二位德州州議員和休士頓僑敎中心主任王盈蓉、Jimmy & Peggy 、名譽會長們及現任內閣幹部一起進行剪綵儀式及正式啟用典禮，來賓理事60多人觀禮。

達福台商會新會所啟用剪綵儀式，政商雲集。（王嘉玲提供）
達福台商會新會所啟用剪綵儀式，政商雲集。（王嘉玲提供）

達福台商會終於擁有一個自己的會所，邁向另一個里程碑，是個令人興奮的一刻，剪綵儀式後並有提供豐富可口的茶點招待，剪綵揭牌儀式非常熱鬧圓滿。

達福台商會新會所啟用剪綵儀式，政商雲集。（王嘉玲提供）
達福台商會新會所啟用剪綵儀式，政商雲集。（王嘉玲提供）

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