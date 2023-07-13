美南大專校聯會 獎學金嘉惠學子

校聯會會員校友會包含台灣的23所大專院校，旅美校友和得獎同學參加獎學金頒獎典禮。 （大專校聯會提供）

美南大專院校聯合校友會（JCCAA，簡稱「校聯會」），於上月底舉行線上2023年年會暨獎學金頒獎典禮，駐休士頓 台北經濟文化辦事處教育 組組長楊淑雅、僑教中心副主任黃依莉、獎學金贊助人、評審，校聯會會長何怡中、獎學金委員會召集人鄭大展、聯絡人兼主持人戴珮青、獎學金得獎同學及家人、和校聯會校友們共襄盛舉。

頒獎典禮中前駐休士頓台北經文處處長羅復文，特別錄製影片致詞，祝賀得獎同學獲得校聯會獎學金的肯定，並勉勵同學再接再厲、更上一層樓。

獎學金召集人鄭大展介紹，JCCAA獎學金自1991年設立，從初始的1500元開始，經過三十多年校聯會校友們的努力發展，茁壯成為大休士頓地區學子積極申請的獎學金。

2023年JCCAA獎學金頒獎典禮一共頒發給32位學生，包括17位高中應屆畢業生、7位大學生和8位研究所學生，以優異的學業成績、領導才能、社區服務和課外活動，分別獲得21項獎助學金，總計發出六萬九千五百元。

在獎學金頒獎典禮主持人戴珮青的引導之下，得獎同學自我介紹、發表感言，感謝JCCAA和獎學金捐贈人對青年學子的提攜與鼓勵，減輕求學過程中的經濟壓力。頒獎典禮在校友王箴的祝福和優美歌曲 “What A Wonderful World” 中結束。感謝僑委會、駐休士頓台北經濟文化辦事處、恆豐銀行、美南銀行、Crown Mark，和校聯會的校友們，慷慨捐贈獎助學金，嘉惠休士頓青年學子，完整得獎名單可在校聯會網站（www.jccaa.org）查詢。

當天校聯會會長交接年會由邱佩冠主持，理事長劉美玲介紹了校聯會的九個常務委員會和主委，何怡中會長在卸任之際回顧校聯會在 2022-2023 年度舉辦的每一項精彩活動，並感謝執行團隊。僑教中心副主任黃依莉代表僑委會頒發感謝函和賀函。在理事長劉美玲監交之下，校聯會完成了新舊會長交接。

新任會長戴珮青除了介紹才華洋溢的執行團隊，並表示將秉持承先啟後的精神，舉辦多種不同類型活動來指引年輕後輩、聯絡會員感情、支持常務委員會舉辦的各種活動，讓會務生生不息。校聯會新任成員如下：第一副會長辜千慈，第二副會長周韋君、劉軒辰、宋以文、蔡宗霖、楊劭苹，秘書長洪紹喜，財務長林恂，公關長邱佩冠，審計長鍾宜秀，法律顧問趙偉宏。