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休士頓地區首例 建築工死於酷熱

編譯陳盈霖／綜合外電報導
連日酷暑，休士頓地區出現因高溫致死案例。（NBC）
連日酷暑，休士頓地區出現因高溫致死案例。（NBC）

ABC 13電視台報導，加爾維斯頓（Galveston）縣法醫辦公室告訴目擊者新聞（Eyewitness News），休士頓地區出現首例與高溫相關的死亡報告。

福遍公司（Fort Bend Co.）建築工人，46歲的帕斯庫（Felipe Pascual），於6月16日在福遍縣一個工地上倒下後，被證實死於高溫。

相關單位指出，帕斯庫當天是在休士頓西南邊約20哩密蘇里市（Missouri City）的Sienna Parkway和Waters Lake大道（Waters Lake Blvd.）上進行混凝土工作時，因極端高溫酷熱倒下。被送往醫院後，在皮爾蘭赫爾曼紀念醫院（Memorial Hermann Hospital Pearland）急診室宣布死亡。法醫辦公室稱，他並沒有潛在的健康問題。

根據美聯社，這波極端高溫，導致德州至少有13人死於高溫相關原因。

德州官員告訴ABC新聞網，過去兩周，韋伯縣（Webb）報告有十人因中暑死亡。事實上，美國南部目前正應對長達數周的熱浪與三位數高溫。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC），德州正與初夏酷暑鬥爭，6月18日至24日期間，該州急診室就診人數，與去年同期相比大幅增加。

根據CDC數據，該地區平均每10萬急診室就診人次中，便有837次與高溫相關就診。2022年同期，每10萬急診人次中，與高溫相關就診次數為639。

高溫 德州 休士頓

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