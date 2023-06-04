今年颶風估5~9個 休士頓要提高警覺
國家颶風中心（National Hurricane Center）近日公布2023年颶風季的預測，今年6月1日至11月30日期間，預料將出現12至17個命名風暴，其中5至9個將形成颶風，當中1至4個則可能成為強烈颶風。
國家颶風中心主任Michael Brennan強調，雖然他們將接近平均值通稱為「正常」，但民眾千萬不要因為「正常」二字而掉以輕心，因為數量「正常」不代表威脅就會減弱，休士頓一帶的居民還是要提高警覺。
根據「沙費爾－辛浦森颶風強度」（Saffir-Simpson Hurricane Scale）， Category 1的颶風瞬間最高風速為時速74至95哩，Category 5颶風則是破壞力超強的時速157哩或以上。
國家海洋暨大氣管理局（NOAA）過去幾個月的觀測顯示，今夏出現聖嬰現象（El Niño ）機會非常高，颶風活動將受到抑制，因此生成數量40%的機率接近平均值，30%的機率高於或低於平均值。
科羅拉多州立大學（Colorado State University）的預測也相去不遠，約有13個命名風暴，6個可能增強為颶風，2個可能成為Category 3或以上的強烈颶風。
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