書籍談性 德州議會再祭限制

德州議會禁止學校圖書館購入「性趣明顯」的書籍。（美聯社）

德州 議會23日晚間趕工通過進一步限制「性趣明顯」書籍的法令，全案只待州長艾伯特簽署即可生效。草案要求指定性揭露的分級，包括文字、圖畫與音訊材料都不得逾越學校課綱範圍，不論公私立學校圖書館 都不得收藏性意味明顯的圖書錄音。

共和黨 人居於領導地位的德州議會，通過的新制要求書商，都必須依州訂標準判斷性議題書籍的分類，且只能與學校課綱相關的性描述或圖畫，而且家長可以決定小孩是否參加此類課程。如果被標示為「性趣明顯」（sexually explicit），又未納入課綱，這類圖書將被視為踰矩，不得出現在學校圖書館內。

FOX News認為，德州議會的行動是保守派各州的最新進展，艾伯特先前已經加入共和黨人的書籍調查陣營，審查學校藏書涉及種族、性向與性別認定的說法是否過當，書單包含了超過800本書。反對者認為，議案對分級的說法太過廣泛，不但可能限制並非惡意談性的圖書，還可能殃及LGBTQ+的範圍。

提案人、參議員Angela Paxton強調，這些性意味明顯的圖書，不適合擺在學校圖書館，供學生自由翻閱。2023年4月間，德州中部的一些主政者就已經在考慮乾脆關閉公立圖書館，也不要遵守聯邦法院的判決，允許青少年接觸性行為、性向認同或種族的書籍。此外，德州官員也可以審查書商的分級是否妥當，並在認定不當時要求改列，公私立學校都不得向不願配合的書商購書。