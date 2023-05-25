限縮哈里斯縣選務案 料9月生效

德州的投票所。（美聯社）

共和黨 人居多數的德州 議會再度針對民主黨人主政的哈里斯縣開刀，爭議點又是選務工作。Senate Bill 1 於2021年已經生效，禁止哈里斯縣在新冠疫情期間推動的多元投票 方式，投票所不得24小時開放、不能免下車投票，也限制郵寄選票的資格。議會最新通過的Senate Bill 1933與Senate Bill 1750又限縮哈里斯縣對投票所的管理權，州長簽署後9月1日就可生效。

SB 1933規定，如果各縣投票管理持續出現問題，則州務卿可以在調查後將該縣選務官員免職。所謂的持續問題包括，投票系統持續故障，選務器材分配不當，計票結果的誤差影響選舉結果。眾議會以81票贊成、59票反對通過本案，送交州長辦公室。

SB 1750則專門針對350萬人以上的大縣，禁止這些縣份設立選務官一職，不過全德州只有哈里斯縣超過門檻，差不多等同於為了哈里斯縣量身打造。眾議院以81票贊成、62票反對後，送交州長辦公室。

休士頓紀事報指出，在2022年底的期中選舉後，共和黨人就對哈里斯縣的選務疏漏提出告訴，指稱數以千計的選民因為投票所缺紙無法投票。但紀事報2023年4月的調查報導發現，470萬人口、782個投票所的哈里斯縣只有21處出現缺紙。對於共和黨人的窮追猛打，哈里斯縣律師梅尼菲（Christian Menefee）回應，戰鬥還沒結束，縣裡正在評估可行的法律途徑，哈里斯縣不會任由州府恣意妄為。