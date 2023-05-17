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美南僑青 拍片聲援台灣加入WHA 

休士頓訊
海外青年文化大使學員，播放自製影片並進行心得分享。（僑教中心提供）
海外青年文化大使學員，播放自製影片並進行心得分享。（僑教中心提供）

為響應全球各地「聲援台灣參與世界衛生大會（WHA）」的串連活動，美南地區僑胞不落人後，5月14日休士頓僑青及美南僑界人士於僑教中心合辦聲援活動，會中除由「海外青年文化大使」（FASCA）學員進行自製影片分享心得與看法外，也發表美南僑界共同聲明，籲請各僑團連署支持。

戴珮青(左一)帶領休士頓FASCA學員持精美WHA文宣手拿牌共襄盛舉。（僑教中心...
戴珮青(左一)帶領休士頓FASCA學員持精美WHA文宣手拿牌共襄盛舉。（僑教中心提供）

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文表示，密西西比州政府大力感謝中華民國政府在三年前捐贈10萬個口罩，協助當地度過艱困疫情。他期許藉由美南地區年輕朋友，有機會幫台灣發聲，把這項訴求大聲向美國主流社會朋友們說出來，讓他們知道台灣有能力也有意願共為全球衛生醫療努力。

現場播放僑委會徐佳青委員長致詞影片及外交部文宣短片。（僑教中心提供）
現場播放僑委會徐佳青委員長致詞影片及外交部文宣短片。（僑教中心提供）

僑教中心主任王盈蓉表示，為了讓台灣2300萬同胞與世界公民一起分享醫療資訊、擁有健康權利，政府與民間持續透過不同管道發聲，讓國際社會及全世界知道，健康醫療沒有國界。今年除了美南地區僑領外，也新創設計一個影片自製活動來讓年輕人參加，期盼他們透過自我思考的方式，為台灣發聲，成為推動台灣參與國際組織的種子。

美南僑胞僑青現場簽署共同聲明。（僑教中心提供）
美南僑胞僑青現場簽署共同聲明。（僑教中心提供）

休士頓FASCA分會諮詢導師戴珮青感謝FASCA家長願意帶著孩子來參加聲援台灣加入WHA的活動，並提到FASCA學員是自動自發做研究，藉由探討台灣跟世界衛生組織的關係中，了解中華民國政府當前面臨的問題，進而支持台灣重返WHA的訴求，並希望透過自製影片的方式，和大家分享他們的看法。

活動大合照。（僑教中心提供）
活動大合照。（僑教中心提供）

當日活動由FASCA僑青Elijah Wang Chen主持，首先播放Arian Chen、Asher Lin、Cynthia Wang、Evan Chang、Lauren Shu、Madeline Huang、Megan Huang、Melanie Fung、Kristin Tsai共9位FASCA學員自製影片聲援台灣加入WHA及分享心得，並發表自己的主張與看法。

羅復文感謝大家出席聲援臺灣參與WHA。（僑教中心提供）
羅復文感謝大家出席聲援臺灣參與WHA。（僑教中心提供）

年輕的一代表示非常高興有機會為台灣發聲，認為這是相當有意義的活動。接著由兩位FASCA學員小提琴二重奏，演奏六月茉莉、白牡丹、農春曲、滿面春風等台灣民謠，為活動帶來一股清新文藝氣息。隨後由僑務委員陳建賓、劉秀美發表美南僑界共同聲明，籲請各僑團連署支持，共獲得超過223位人士簽名，連署簽名請願書及FASCA聲援台灣加入WHA影片，將交由劉秀美攜至日内瓦代表參與WHO宣達團活動持續宣傳，提升美南僑界支持聲量。

當日計有僑務諮詢委員賴江椿；僑務委員劉秀美、陳建賓、陳美芬；僑務顧問陳逸玲、管光明、洪良冰；僑務促進委員黃美倫、休士頓FASCA分會諮詢導師戴珮青、北美洲台灣旅館公會聯合總會總會長暨美南台灣旅館公會會長陳清亮、世華工商婦女企管協會美南分會會長何真、休士頓台灣商會會長張園立、美南國建會會長劉志忠、美南大專院校聯合校友會會長何怡中、休士頓地區僑界關懷救助協會副會長嚴杰、休士頓中華公所共同主席江麗君、休士頓客家會會長馮啟豐及成員陳登美、僑聯總會美南辦事處主任李迎霞等各僑團代表等到場支持。

休士頓 WHA 中華民國

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