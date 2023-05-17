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42卷失效後 艾伯特續送無證客至華府

編譯陳盈霖／綜合外電報導
隨著法典第42卷結束，德州州長艾伯特重新將移民載往庇護城市。(NBC 5）
隨著法典第42卷結束，德州州長艾伯特重新將移民載往庇護城市。(NBC 5）

國會山莊報（The Hill）報導，就在允許官員在邊境迅速驅逐尋求庇護者的「美國法典第42卷」（Title 42）法規失效的幾天後，德州於14日母親節當天，將更多移民送往副總統賀錦麗（Harris）華府住所所在地區。

根據當地電視台一段影片，當晚8時30分左右，這些移民在海軍天文台（Naval Observatory）外下車。當地電視台報導稱，這些移民來自德州南部的德爾里奧（Del Rio）。

當法典第42卷於上周到期時，移民已陸續抵達海軍天文台附近的華府特區。當時，德州州長艾伯特（Greg Abbott）在推特上說，德州已用公共巴士運送約1萬7000多名移民前往「庇護城市」（sanctuary cities），其中約9200多人前往華盛頓。

隨著法典第42卷結束，德州州長艾伯特重新將移民載往庇護城市。（The Hill ...
隨著法典第42卷結束，德州州長艾伯特重新將移民載往庇護城市。（The Hill tv）

這並非艾伯特首次將載滿移民的巴士送往賀錦麗住所附近，去年9月和聖誕節前夕，也曾用同樣方式運送移民。此舉導致民主黨和在地官員批評。

國土安全部長梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas）日前批評艾伯特移民巴士計畫，稱這是「一個政府官員將移民用作政治手段的可悲又悲慘的日子。」

本月早些時候，艾伯特通知多個城市市長，將重新開始運送移民前往他們城市，包括紐約市、芝加哥和華府特區。紐約市長亞當斯（Eric Aams）抨擊艾伯特舉動，稱他是「針對」有非裔市長的城市。

時任芝加哥市長萊特福特（Lori Lightfoot）也將矛頭對準艾伯特，敦促他不要再向芝加哥派遣更多移民。她重申，芝加哥沒有更多的庇護所、空間或資源應對另一波湧入該市的移民。

移民 華府特區 德州

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