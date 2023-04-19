代課師教唆學生互毆 視頻引社區譁然

德州金柏初中學生偷錄代課老師在課堂上要求學生互毆。(影音來源：Beatriz Martinez)

北德州達福都會區的一所初中，一位代課女老師叫學生在課堂上打架作為教課內容，還叫一位學生在門口把風，班上一名女生偷偷錄下視頻，學區 調查後將那位老師開除，有家長不滿意學區處置寬鬆，準備雇請律師控告學區和代課老師。

美國的教育水平連年下滑，碰上新冠疫情導致的學校關閉、遠距學習，學生的課業更加落後，因此這個不加緊補課，反而浪費時間、教唆打架的事件格外令家長憤怒。這個事件發生於4月12日(周三)，視頻中一位女老師把教室前方一塊區域清空，然後叫了一位男生到前面。

這時老師叫大家把手機 收起來，誰的手機被她看到就會被沒收，又叫了一名學生到門口把風。這時老師叫另一名學生到前面來對打，但那人不願意，老師說了損他的話，引起全班哄堂大笑。接著老師叫另一名男生上來，那人走到空出的地方，其中一人快速出拳打在另一人身上，引起觀眾驚嘆。

這段偷錄的視頻，後來被那位女生的家長比雅翠絲馬丁內茲(Beatriz Martinez)放上社群媒體，引發社區譁然，學區調查時與那位老師面談，老師承認有此事，但她有另一番說詞。學區隨即將那位老師開除，並將本案知會警察局。梅斯基特獨立學區(Mesquite ISD)位於達拉斯與福和市之間，錄下視頻的13歲女生是金柏初中(Kimbough Middle School)的學生。

梅斯基特市警局17日(周一)宣布，已將24歲的前任代課老師娜塔莉賈西 亞(Natally Garcia)逮捕，並控以四項危害兒童罪名。學區指出，賈西亞是3月6日被學區聘用的。錄下視頻的女生後來收到死亡威脅，她也曾被老師叫去打架，但她拒絕了。她的母親比雅翠絲表示，這個事件引發她女兒重大的情緒打擊，如果學區不給一個交代，她要雇請律師把學區和賈西亞一起告上法庭。