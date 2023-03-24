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165億元減稅案 參議會通過

編譯胡立宗／綜合報導
德州（Texas）參議會通過減稅案，圖為國稅局總部的Taxes字樣。（路透）
德州（Texas）參議會通過減稅案，圖為國稅局總部的Taxes字樣。（路透）

德州參議會22日通過副州長派翠克（Dan Patrick）的165億元減稅議案，除了調整德州各學區的經費分配，還對住宅與商業建築等大減稅。民主黨議員雖有異見，但投票時仍與共和黨人合作，三項配套議案獲得全數同意，派翠克因此稱讚為，兩黨都能為了選民捐棄成見。

參議會正式開議前，共和黨人已經就超徵的330億元歲收達成共識，派翠克的減稅案將分為Senate Bill 3、4、5三案表決，並由參議員貝當古（Paul Bettencourt）主導議事。眾議會的相關案20日已獲撥款委員會（Ways and Means Committee，前譯為歲出入委員會者）通過，料將經過細部調整後，送交全會表決。

參議會的SB 3處理學區稅的部分，將課徵門檻由房價四萬元提高至七萬元，高齡者還可再加兩萬元，德州屋主料將每年少繳341元，高齡者再少227元。

SB 4則處理公立學校增加53億8000萬元州府經費一事。這筆經費主要來源為產業稅，因此引發民主黨人的不同意見，認為州府太過樂觀，未來萬一再碰到新冠大疫，歲收勢必減少，屆時恐怕只有增加消費稅一途了，因為德州政府已經減少產業稅。此外，SB 4還包括各學區之間勻撥稅收的「羅賓漢條款」（Robin Hood），去年超收8億元學區稅的奧斯汀獨立學區，可能就得撥款給其他財務不佳的學區。

SB 5則處理減徵15億元商業產業稅一事。三案通過後，除了住房的免稅門檻提高，商業稅也獲得減少，KPRC電視台認為，選民應該都很樂見此案獲得參眾議會的一致同意。

學區 德州 民主黨

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