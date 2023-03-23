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大學男籃三月瘋 休大、德大晉級甜美十六

編譯林思牧／綜合報導

NCAA全美大學男籃「三月瘋」(March Madness)第一個長周末賽程於19日(周日)全部打完，德州六支入圍球隊有四支被淘汰出局，從23日開始的第二個長周末之後，因為兄弟鬩牆的征戰行事曆，德州最多只有一隊會進入「最後四強」(Final Four)。

　NCAA的64強系列競賽第一輪(first round)是16-17日(周四至周五)舉行，德州農工大學基督聖體市分校(Texas A&M Corpus Christi)是南區的第16種子，它被第一種子阿拉巴馬大學(Alabama)刷掉。南區第三種子的貝勒大學(Baylor)則輕易擊敗加州大學聖塔芭芭拉分校(UC Santa Barbara)，但貝勒於19日在第二輪中敗給第六種子克雷頓大學(Creighton)，沒有晉級「甜美十六」(Sweet 16)。

　德州農工大學(Texas A&M)大學城(College Station)主校是中西區的第七種子，卻在第一輪中大敗給第十種子的賓夕法尼亞州大(Penn State)，晉級第二輪的賓夕法尼亞州大在19日被第二種子德州大學(Texas)奧斯汀主校擊敗，德州大學晉級下周末的第三輪甜美十六，將與該區的第三種子沙勿略大學(Xavier University)爭鋒。

　被排在西區第六種子的德州基督教大學TCU，在第一輪中以兩分險勝亞利桑納州大(Arizona State)，但在第二輪中以三分之差敗給第三種子岡薩加(Gonzaga)。

　本球季正規時段最尾段被選為全國第一的休士頓大學(University of Houston)在第一、第二輪都輕易獲勝，第三輪將與該區第五種子邁阿密大學(Miami)對陣。總結上周末的戰績，德州六支球隊兩支晉級甜美十六，但休士頓大學和德州大學奧斯汀主校都在中西區裡，因此下周末賽程完結時，最多也只有一支會進入最後四強。

　四個區的第一種子中，東區的普度大學(Purdue)被名不見經傳的狄金森大學(Fairleigh Dickinson University)在第一輪中擊落，是今年三月瘋裡最大的「跌破眼鏡」(upset)。最大的黑馬則是普林斯頓大學(Princeton)，它以第15種子的身分先打敗第二種子亞利桑納大學(Arizona)，接著又擊敗第七種子密蘇里大學(Missouri)，這是普林斯頓從1960年代至今首度晉級甜美十六。

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