有林地有廚餘…休士頓市中心 多匹土狼逛大街

休士頓市中心出現多頭土狼。（FOX）

休士頓 居民近日向FOX反映，他們在休士頓市中心Memorial Park看到幾隻土狼正在曬太陽，雖然有點驚人，但還是拍下畫面存證。雖然市中心高樓大廈，但是土狼現身還是讓人有種身處都市「叢林」的感覺。

不過，德州 公園與野生動物局（Texas Parks and Wildlife）與流浪動物安置機構Critter One的專家都說，休士頓市區本來就有很多土狼，特別是河灣灘地與茂密林地，而且因為環境越來越適合牠們，到處都有廚餘可翻，近幾年土狼數量還快速增加。

Critter One的負責人Zach Vandermost就說，近來要求重新安置土狼的通報越來越多。不過他說，土狼基本上不會主動攻擊人或動物，除非牠們明確威脅到人，Critter One才會動手逮狼。

德州公園與野生動物局的提醒則包括以下幾點：第一，不要主動餵養土狼；第二，家裡的廚餘一定要保存好，如果要放置室外，也必須是不容易翻倒、開啟的垃圾箱；第三，家中的寵物不要在沒有成人陪伴的狀況下出門；第四，定期疏剪住家附近的灌木叢；最後，隨身帶著能夠發出噪音的器物，汽笛等都可以嚇走土狼。