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選舉官員總辭 吉列斯比縣選務一團亂

【聖安東尼奧訊】
吉列斯比縣選舉官員總辭 期中選舉事務落入一片混亂。（示意圖，unsplash.com）
吉列斯比縣選舉官員總辭 期中選舉事務落入一片混亂。（示意圖，unsplash.com）

德州酒鄉吉列斯比縣(Gillespie County)官方網站上，16日(周二)把選舉事務廳廳長除名，消息指出因為川普敗選後的不實言論，讓縣府選舉官員全部辭職，11月上旬的期中選舉事務落入一片混亂。

吉列斯比縣選舉事務廳廳長(departures of elections administrator)阿妮莎何瑞拉(Anissa Herrera)上周辭職，她手下的兩名助理人員也已辭職，這三人是該廳的所有官員，因此整個單位已無管理選舉事務經驗的人，而11月上旬的期中選舉已近在眼前，提前投票在10月份就會開始。吉列斯比縣的縣治在斐特列堡(Fredericksburg)，它是該縣的第一大城。

何瑞拉上周接受媒體採訪時指出，2020年11月川普敗選後，堅稱選舉有大規模舞弊，使他的總統大位被拜登偷走，引起民眾憤恨選舉官員。德州是個紅州，吉列斯比縣更是深紅，許多共和黨員對縣府選舉單位人員和他們的家人發出暴力、死亡威脅，而這些職位的薪水又不多，讓她覺得沒有可以戀棧的地方，到別的地方去工作，既沒有這種壓力又可賺更多的錢。

縣府的官方網站上16日把何瑞拉的名字除去，那個位置上寫著tbd(待補)。吉列斯比縣官員上周向州務卿(Secretary of State)詢問，指出有經驗的選舉官員全部辭職，應該如何應付即將開始的選舉。州務卿辦公室發言人山姆泰勒(Sam Taylor)指出，德州許多地方選舉機構的人員受到這類威脅，但整個廳的官員全部同時辭職，是史無前例的事件，特別是在如此接近大選舉時發生，讓高層一時手足無措。

國會眾議院的監督委員會(Oversight Committee)調查全國選舉事務的報告剛出爐，指出網路上亂發的「不實資訊」(misinformation)造成對選舉官員威脅的事件大增。在共和黨掌政的州，州府領導人似乎縱容這種行為以圖利本黨，使這種歪風更形熾烈，但在民主黨掌政的州，譬如加州，州政府會出面制止。選舉是美國民主制度的根基，而且選舉舞弊一向很少見，如今保守派利用草根性的威脅風潮試圖改變選舉結果，有識之士認為這是美國民主當今面臨的最大威脅。

德州 期中選舉 共和黨

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