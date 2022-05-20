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周浩恩指控對手變造照片涉歧視 籲選民看清事實

記者封昌明／休士頓報導
周浩恩拿著對手變造的照片及現有照片比較，顯有變造的事實。（記者封昌明／攝影）
周浩恩拿著對手變造的照片及現有照片比較，顯有變造的事實。（記者封昌明／攝影）

競選哈里斯縣第四選區區長(Country Commissioner)候選人的周浩恩（Ben Chou），5月19日抨擊對手以一張經過變造後的照片及以多個不適當言論批評他，讓他忍無可忍出面反擊。他呼籲華人選民一定要看清事實，由於對方已經感受他的威脅，所以才會使出「奧步」(惡劣手法)。

周浩恩說，隨著早期投票開始，選戰進入白熱化，目前只是黨內初選就這樣了，到了11月的普選，面對不同黨派，想必選情將更加激烈，對手以變造照片的手法企圖傷害他的形象，這就是種族歧視，他呼籲華人選民不要被騙了。他提醒，5月20日是提前投票的最後一日，民眾一定要把握最後機會，5月24日就是正式投票日，請大家踴躍出門投票他一票。

讓選舉發出正能量是周浩恩所期待，特別現在是亞裔傳統月，他當初辭掉高薪工作，全力投入選戰，就是希望為華裔人士發聲，為大家爭取權權，其中包括治安、經濟、交通、都市美化等各項議題，大家可以很明顯的感覺到，30餘年來從來沒有到過中國城的現任區長，最近也頻繁出入中國城，顯見周浩恩已影響到現今政壇的板塊，華人的權益一定要有華人來代表。

周浩恩承諾若當選，首要任務一定會為華裔美國人爭取權益，其中包括通過與警方合作來保護社區和企業安全；維護社區道路、人行道和基礎設施建設；促使政府合同多樣化，亞裔企業能獲得更多政府合同簽約（目前，哈里斯縣每花費100元，亞裔企業僅獲得 0.6元）； 支持並擴大COVID企業救濟基金，支持受重創的中小企業；為華裔老年人提供更多服務，例如乘坐公交車參加社區中心的活動；為華裔提供更多免費法律諮詢服務；在哈里斯縣所有部門增加聘用華裔員工和翻譯人員；支持在公園推廣更多中國藝術的活動；在休士頓西南部建造一座亞裔美國人博物館。

華裔 亞裔 投票

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