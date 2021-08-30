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國會暴動酷刑虐警 德州男被捕控罪

【奧斯汀訊】
涉將華府都會警員哈吉斯(中) 卡在兩扇門之間，德州居民卡普奇歐已因該案遭逮捕控罪。(KENS 5電視台畫面截圖)
涉將華府都會警員哈吉斯(中) 卡在兩扇門之間，德州居民卡普奇歐已因該案遭逮捕控罪。(KENS 5電視台畫面截圖)

華府都會警察局的警員哈吉斯(Daniel Hodges) ，在國會暴動中被暴徒卡在兩扇門之間酷刑伺候，司法部日前宣布57歲德州居民卡普奇歐(Steven Cappuccio)已因該案遭逮捕控罪。

哈吉斯被一群暴徒用力卡在兩扇門中間，發出痛徹心肺的喊叫，那段視頻成為暴動中最具代表性的暴行證據之一，經過半年多的追蹤，大陪審團把涉案的九人一同起訴，司法部最近宣布這些人已遭逮捕，並被控嚴重的攻擊警察(assault of police)等多項罪名。

卡普奇歐是聖安東尼奧東北近郊大學市(University City)的居民，1月6日那天他先把哈吉斯的防毒面具扯掉，後來又取用哈吉斯的警棍，打擊哈吉斯的頭顱與面部，造成顱骨受傷、嘴唇流血。

另外，相貌出眾的暴徒邦哈特(Logan Barnhart)也剛被逮捕，暴動當天拍到的視頻中，他把一名警察抓住，從台階上端一路拖到台階之下讓暴徒攻擊。他放在Instagram上的自拍照，成為FBI找到他的關鍵線索。邦哈特是一位健美先生，他上身赤裸的照片出現在許多本濫情廉價浪漫小說的封面上。

另外，篤信「匿名者Q」(QAnon)陰謀論的川普鐵粉柯爾曼(Matthew Coleman)，8月7日凌晨趁妻子還在睡覺時，把2歲的兒子卡里歐(Kaleo)和10個月大的女兒蘿克西(Roxy)抱上車，往南邊開了兩百多哩，越過邊界進入墨西哥之後又開了20哩，然後住進一家小旅館

他的妻子醒來以後報警，但向警方表示柯爾曼不會傷害自己的孩子。旅館的錄相機拍到，9日凌晨柯爾曼把兩個孩子帶出旅館，不久後隻身返回，天亮以後結帳離去。柯爾曼在入境關口遭拘留盤問，後來墨西哥警方接到報案，指出一個農莊的樹叢中有兩具幼兒的屍體。

40歲的柯爾曼隨後向警方坦承犯案，表示自己得到QAnon和「光明會」(Illuminati)的啟發，發現妻子帶有「蛇DNA」(Serpent DNA) ，而且已把這種邪惡的DNA傳給了兩個孩子，將來孩子會變成貽禍世界的大害，因此他必須將這兩個禍害除去。警方表示，柯爾曼是用魚叉槍(spearfishing gun)將兒女射殺。

警察 旅館 DNA

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