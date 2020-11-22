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Legacy West購物中心 將增五家奢侈品店

編譯組／綜合報導

耗資30億元，位於布蘭諾市（Plano）商業購物中心Legacy West主要街道Windrose Avenue混合使用建築甫竣工，預計將進駐包括蒂芬尼、古馳等五家奢侈品零售店。

Legacy West開發人員Fehmi Karahan說，在北部的Prosper和Celina地區增長仍強勁，「我們在這裡看到零售商一個獨立市場。」

據悉，包括Louis Vuitto、蒂芬尼（Tiffany & Co.,）、Gucci和Tory Burch等奢侈品公司，將進駐於此。

這些零售商已進駐達拉斯，位於NorthPark Center、Highland Park Village或Galleria Dallas等商場。Karahan說，這些品牌正式進駐Legacy West時間，最遲於明年春季或6月。

另外，Chanel Fragrance與Beaute Boutique，將進駐於糖果店Sugarfina騰出的空間。Sugarfina去年因破產，關閉所有門店。

Karahan說，在當今零售環境艱難的情況，能吸引如此一流品牌進駐，說明Legacy West的成功。

新大樓竣工後，Legacy West擁有34萬1552平方呎的零售和餐廳空間，另外還包括800套公寓，和44萬5000平方呎辦公空間。Haynes & Boone律師事務所，已出用第二層樓。

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