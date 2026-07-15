帶動經濟… 世界盃效應兩樣情 波士頓旺 亞城失色

波士頓市長吳弭(前左)與球迷一起參與佛得角球隊比賽觀看派對。(市長吳弭臉書)

2026年國際足總(FIFA)世界盃 足球賽波士頓 賽區日前完成全部七場賽事，包括五場分組賽、一場32強賽及一場八強賽。儘管賽事已落幕，但大批湧入波士頓的球迷，為當地旅遊與餐飲業注入強勁動能，成為近年低迷觀光市場的重要支撐。同樣也是球賽比賽場地之一的亞特蘭大，儘管也吸引成千上萬球迷湧入，但旅宿及餐飲業績未如預期亮麗。

根據Axios Boston報導，自2025年以來，波士頓觀光業持續面臨挑戰，加拿大 旅客因不滿美國總統川普政府政策而減少赴美，加上通貨膨脹壓力升高，旅遊市場表現疲弱。

然而，世界盃期間湧入的國內外球迷，大幅帶動當地消費。統計顯示，6月12日至27日期間，波士頓旅館平均住房率達87%，飯店客房收入較去年同期增加20%，顯示大型國際賽事成功帶動住宿需求。

報導指出，初步營收估算顯示，世界盃對波士頓觀光產業帶來前所未有的經濟效益，對近年因國際旅客減少而陷入困境的旅遊業而言，可說是一場「及時雨」。除了住宿市場受惠外，酒吧與餐廳更是最大贏家。世界盃球迷在波士頓餐飲場所的平均消費，高於本屆世界盃所有主辦城市，成為推升當地經濟成長的重要動力。

相較於波士頓旅宿及餐飲業績明顯成長，亞特蘭大表現未如預期。雖然當地位於百年奧林匹克公園(Centennial Olympic Park)的FIFA球迷嘉年華(Fan Festival)吸引逾45萬人次參與，免費轉播賽事、音樂及文化活動廣受好評，活動19天預估創造1930萬元收入、約250萬元盈餘，成為全美最受歡迎的球迷活動之一。

不過，部分鄰近球場的臨時攤商與商家反映，人潮主要集中在球迷嘉年華及場館周邊特定區域，部分商圈生意未如預期，顯示世界盃帶來的商機並未平均分布至所有商家。

至於住房率方面，亞特蘭大會展與旅遊局(Atlanta Convention & Visitors Bureau)表示，沙烏地阿拉伯對西班牙比賽前一晚，旅館住房率最高約達80%。除熱門賽事外，大部分比賽日住房率都徘徊在60%或更低，遠低於原先預期。

旅遊局指出，世界盃期間旅館預訂量低於2025年同期，今年6月中旬至月底僅約22.6萬個房晚已預訂，而2025年同期約為32.3萬個房晚。隨著淘汰賽展開，截至7月1日，6月13日至7月16日期間已有約35.6萬個房晚被預訂或保留，但旅館業者普遍表示，整體需求仍未達賽前預估。