我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資逾2億人民幣、閒置14年 溫州「明珠七號」大幅傾斜

世界盃／川普「逆轉」美國隊紅牌 巴洛根：我知道一定會出事

帶動經濟… 世界盃效應兩樣情 波士頓旺 亞城失色

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
波士頓市長吳弭(前左)與球迷一起參與佛得角球隊比賽觀看派對。(市長吳弭臉書)
波士頓市長吳弭(前左)與球迷一起參與佛得角球隊比賽觀看派對。(市長吳弭臉書)

2026年國際足總(FIFA)世界盃足球賽波士頓賽區日前完成全部七場賽事，包括五場分組賽、一場32強賽及一場八強賽。儘管賽事已落幕，但大批湧入波士頓的球迷，為當地旅遊與餐飲業注入強勁動能，成為近年低迷觀光市場的重要支撐。同樣也是球賽比賽場地之一的亞特蘭大，儘管也吸引成千上萬球迷湧入，但旅宿及餐飲業績未如預期亮麗。

根據Axios Boston報導，自2025年以來，波士頓觀光業持續面臨挑戰，加拿大旅客因不滿美國總統川普政府政策而減少赴美，加上通貨膨脹壓力升高，旅遊市場表現疲弱。

然而，世界盃期間湧入的國內外球迷，大幅帶動當地消費。統計顯示，6月12日至27日期間，波士頓旅館平均住房率達87%，飯店客房收入較去年同期增加20%，顯示大型國際賽事成功帶動住宿需求。

報導指出，初步營收估算顯示，世界盃對波士頓觀光產業帶來前所未有的經濟效益，對近年因國際旅客減少而陷入困境的旅遊業而言，可說是一場「及時雨」。除了住宿市場受惠外，酒吧與餐廳更是最大贏家。世界盃球迷在波士頓餐飲場所的平均消費，高於本屆世界盃所有主辦城市，成為推升當地經濟成長的重要動力。

相較於波士頓旅宿及餐飲業績明顯成長，亞特蘭大表現未如預期。雖然當地位於百年奧林匹克公園(Centennial Olympic Park)的FIFA球迷嘉年華(Fan Festival)吸引逾45萬人次參與，免費轉播賽事、音樂及文化活動廣受好評，活動19天預估創造1930萬元收入、約250萬元盈餘，成為全美最受歡迎的球迷活動之一。

不過，部分鄰近球場的臨時攤商與商家反映，人潮主要集中在球迷嘉年華及場館周邊特定區域，部分商圈生意未如預期，顯示世界盃帶來的商機並未平均分布至所有商家。

至於住房率方面，亞特蘭大會展與旅遊局(Atlanta Convention & Visitors Bureau)表示，沙烏地阿拉伯對西班牙比賽前一晚，旅館住房率最高約達80%。除熱門賽事外，大部分比賽日住房率都徘徊在60%或更低，遠低於原先預期。

旅遊局指出，世界盃期間旅館預訂量低於2025年同期，今年6月中旬至月底僅約22.6萬個房晚已預訂，而2025年同期約為32.3萬個房晚。隨著淘汰賽展開，截至7月1日，6月13日至7月16日期間已有約35.6萬個房晚被預訂或保留，但旅館業者普遍表示，整體需求仍未達賽前預估。

精華 FAQ

  • 因國內外球迷大量湧入，帶動旅館、酒吧與餐廳消費，彌補當地自2025年以來因加拿大旅客減少、通膨壓力升高而疲弱的觀光表現。

  • 6月12日至27日波士頓旅館平均住房率達87%，飯店客房收入較去年同期增加20%，顯示大型賽事成功刺激住宿需求並挹注觀光業。

  • 雖然球迷嘉年華吸引逾45萬人次，但人潮多集中在特定區域，部分鄰近球場商家受惠有限；多數比賽日住房率僅60%或更低，低於預期。

波士頓 世界盃 加拿大

上一則

美東南僑務委員會議座談 凝聚僑界共識

下一則

告上最高院 亞裔家長控馬州蒙郡學區歧視

延伸閱讀

世界盃／看球人潮旺 飯店餐飲商機卻落空

世界盃／看球人潮旺 飯店餐飲商機卻落空
世界盃尚未結束 灣區企業成最大贏家

世界盃尚未結束 灣區企業成最大贏家
世界盃足球熱潮 為洛奧運暖場

世界盃足球熱潮 為洛奧運暖場
世界盃／美國人熱情款待 贏得各國球迷好感

世界盃／美國人熱情款待 贏得各國球迷好感

熱門新聞

尚未取得合法永久居民身分(即綠卡)的難民、政治庇護者以及其他合法居留的移民，從10月1日起將喪失白卡。(美聯社)

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

2026-07-09 10:43
芝歐海爾機場班機離開登機門到起飛，或降落滑行到登機門的移動時間，高居全美之冠。(特派員黃惠玲／攝影)

全美最長等待 芝歐海爾機場班機滑行超時 旅客飽受折磨

2026-07-10 09:58
田納西州查塔努加(Chattanooga)著名景點瞭望山斜坡鐵路(Lookout Mountain Incline Railway)的登山列車。(查塔努加地區交通管理局)

廣播排外言論「少數美國人國慶快樂」 田州登山列車乘務員被開除

2026-07-10 21:29
南翡翠大道(S. Emerald Ave.)3000號街區的一處華裔家庭，日前發生家庭暴力事件，警方隨後從該住家查獲40多把槍械。(google map)

芝華人家暴 住家宛如軍火庫 警搜逾40槍逮55歲華男

2026-07-13 09:44
去年4月協助墨西哥非法移民逃走以免被ICE逮捕的前威州法官杜根。(路透)

當庭助非法移民逃走 威州前法官被罰5000元免坐牢

2026-07-08 20:36
波士頓發生車輛碰撞的機率高居全美榜首。(pixabay)

平均開車3.7年撞一次 全美最易撞車城市榜 這裡最危險

2026-07-09 10:33

超人氣

更多 >
姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？

「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？
3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情

3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情
巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票