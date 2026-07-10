喬州BioLab兩年前大火 濃煙含過量毒溴
喬治亞州康耶斯(Conyers)的BioLab工廠近兩年前發生爆炸並產生大火，根據一項新的研究首次揭示了煙霧中的化學成分組成。
喬治亞理工學院(Georgia Tech)的研究指出，在該事件的濃煙中發現了26種化學物質(基本上是不同的化合物)，其中包括高於預期水平的溴。
「我認為很可能人們接觸到的物質種類比想像的要多得多，」該校大氣科學教授休伊(Greg Huey)說。
2024年9月，BioLab發生大火，並引發了儲存在該設施內泳池化學品的化學反應。火災和化學反應產生的濃煙持續數日瀰漫在空中，導致1萬7000人撤離。
然而，最初人們主要關注的是氯氣暴露，但休伊表示，溴的含量遠遠超出預期。
美國疾病管制與預防中心(CDC)表示，吸入過量的溴會導致咳嗽、呼吸困難、頭暈等症狀。
喬治亞理工研究發現，此次事件溴的濃度是美國環保署(EPA)一級暴露指引值的四倍，「我們事故發生幾天後，距離BioLab 21哩的地方，發現了這種情況。」
研究指出，康耶斯BioLab附近的溴濃度可能比事故地點高出兩個數量級(100倍)。林伊表示，「這非常危險。」而目前尚不清楚其他化學物質會對人體健康造成何種影響。
近幾個月來，羅克代爾郡(Rockdale)的居民和企業提起了一系列訴訟，許多人聲稱他們在接觸這些化學物質後出現了健康問題。
研究首次分析出BioLab火災煙霧中的化學組成，發現其中共有26種化學物質，代表事故釋放的污染不只單一成分，暴露風險可能比先前理解更複雜。 最受關注的是溴，因為研究發現其濃度比預期高得多，且在事故後幾天、距離工廠21哩處仍測得高值，顯示污染影響範圍相當廣。 羅克代爾郡居民與企業主張，長時間接觸火災釋放的化學物質後出現健康問題，因此陸續提告，要求釐清污染來源、暴露程度與可能的損害責任。
精華 FAQ
研究首次分析出BioLab火災煙霧中的化學組成，發現其中共有26種化學物質，代表事故釋放的污染不只單一成分，暴露風險可能比先前理解更複雜。
最受關注的是溴，因為研究發現其濃度比預期高得多，且在事故後幾天、距離工廠21哩處仍測得高值，顯示污染影響範圍相當廣。
羅克代爾郡居民與企業主張，長時間接觸火災釋放的化學物質後出現健康問題，因此陸續提告，要求釐清污染來源、暴露程度與可能的損害責任。
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