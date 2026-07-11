我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／五角大廈公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

大摩中國學者：中經濟降溫 第二季GDP恐僅成長4.4%

哪些人需要人壽保險？

作者專業保險經紀人Belinda Shu
聽新聞
test
0:00 /0:00
作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu

一份在您身故後支付一筆保險金的保險計畫，聽起來相當實用，而且通常可免稅給付。但如果您認為自己近期不會離世，是否仍需要人壽保險？

事實上，誰需要人壽保險並沒有標準答案，但在某些情況下，擁有保障是一項明智選擇。判斷自己是否需要人壽保險，最快的方法是問自己：如果我離世，是否會對身邊的人造成經濟影響？如果答案是肯定的，那麼您或許應該考慮購買人壽保險。

以下是一些可能需要人壽保險的人群：

1）成年人：家庭經濟支柱（Breadwinners）

如果配偶或伴侶依賴您的收入，您的離世可能使他們失去生活來源。人壽保險理賠金可協助支付生活開支與債務，維持家人的生活品質。

2）全職父母或配偶

即使沒有收入，也可能需要人壽保險。全職父母與配偶所提供的服務，例如兒童照顧、家務支持等，都具有實際經濟價值。人壽保險理賠金可在困難時期協助支付這些服務費用。

3）有子女需要撫養的父母或祖父母

若收入中斷，尚未能自立的未成年子女可能面臨不利處境。若您需要負擔子女教育費用，或照顧身心障礙家人，也可進一步了解如何透過人壽保險信託為家人提供保障。

4）小企業主

若企業主不幸離世，企業可能陷入困境，尤其當您是日常營運關鍵人物時。人壽保險理賠金可協助商業夥伴或繼承人支付相關費用，例如收購公司股份、支付辦公室租金，或在您不在期間維持企業運作。

事實上，人壽保險對許多人都有幫助。即使是單身人士，也可考慮購買終身壽險，作為退休收入補充。我們也提供終身結算收入選項，可支付至您離世為止，具有長期財務安排上的彈性。

總之，人壽保險不僅在家庭與個人財務規劃中扮演重要角色，也可為企業提供保障，確保家庭與企業在面對不可預測情況時，仍能獲得必要的經濟支持。購買合適的人壽保險，是一項重要的家庭與企業財務決策，可為家人與企業帶來安心與保障。

請注意：以上資訊不應解讀為稅務、法律或財務建議。本文由第三方Belinda Shu（Belinda Shu Agency Inc.）提供。Belinda Shu過去12年中，每年皆獲得人壽保險鑽石獎，累積豐富經驗，能協助您選擇最合適的保單。如需汽車、房屋、商業或人壽保險，請聯繫AMFAM在喬治亞州最大的保險代理處：Belinda Shu保險代理處，電話770-280-4350。

精華 FAQ

  • 最重要的是先問自己：如果我離世，是否會對身邊的人造成經濟影響。若答案是肯定的，代表你可能需要透過人壽保險，替家人或受扶養者預先安排保障。

  • 全職父母或配偶也可能需要保障，因為他們提供的兒童照顧、家務支持等服務都有實際經濟價值。理賠金可協助家人在困難時期支付替代服務費用。

  • 若企業主不幸離世，公司可能因關鍵人物缺席而受影響。人壽保險理賠金可用來收購股份、支付租金或維持營運，協助商業夥伴與繼承人平順接手。

保險

上一則

廣播排外言論「少數美國人國慶快樂」 田州登山列車乘務員被開除

下一則

新州福建同鄉會「福二代度假營」 圓滿落幕

延伸閱讀

紐約人壽保險公司 資深業務代表--袁菲

紐約人壽保險公司 資深業務代表--袁菲
美東保險公司 資深業務代表--王鐵生

美東保險公司 資深業務代表--王鐵生
花小錢得大保障 租屋保險不可或缺

花小錢得大保障 租屋保險不可或缺
預早籌劃「生前契約」 如願漫步「善終」路

預早籌劃「生前契約」 如願漫步「善終」路

熱門新聞

尚未取得合法永久居民身分(即綠卡)的難民、政治庇護者以及其他合法居留的移民，從10月1日起將喪失白卡。(美聯社)

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

2026-07-09 10:43
芝歐海爾機場班機離開登機門到起飛，或降落滑行到登機門的移動時間，高居全美之冠。(特派員黃惠玲／攝影)

全美最長等待 芝歐海爾機場班機滑行超時 旅客飽受折磨

2026-07-10 09:58
去年4月協助墨西哥非法移民逃走以免被ICE逮捕的前威州法官杜根。(路透)

當庭助非法移民逃走 威州前法官被罰5000元免坐牢

2026-07-08 20:36
波士頓發生車輛碰撞的機率高居全美榜首。(pixabay)

平均開車3.7年撞一次 全美最易撞車城市榜 這裡最危險

2026-07-09 10:33
新澤西郊區的搶房熱潮仍看不到盡頭，買家為了成功買到房子，不惜大幅加價競標。圖為新澤西房子。（美聯社）

非買不可？新州「搶房」失控 加價數十萬還搶不到

2026-07-01 16:22
田納西州查塔努加(Chattanooga)著名景點瞭望山斜坡鐵路(Lookout Mountain Incline Railway)的登山列車。(查塔努加地區交通管理局)

廣播排外言論「少數美國人國慶快樂」 田州登山列車乘務員被開除

2026-07-10 21:29

超人氣

更多 >
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強
世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現