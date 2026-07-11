哪些人需要人壽保險？

作者專業保險經紀人Belinda Shu

一份在您身故後支付一筆保險 金的保險計畫，聽起來相當實用，而且通常可免稅給付。但如果您認為自己近期不會離世，是否仍需要人壽保險？

事實上，誰需要人壽保險並沒有標準答案，但在某些情況下，擁有保障是一項明智選擇。判斷自己是否需要人壽保險，最快的方法是問自己：如果我離世，是否會對身邊的人造成經濟影響？如果答案是肯定的，那麼您或許應該考慮購買人壽保險。

以下是一些可能需要人壽保險的人群：

1）成年人：家庭經濟支柱（Breadwinners）

如果配偶或伴侶依賴您的收入，您的離世可能使他們失去生活來源。人壽保險理賠金可協助支付生活開支與債務，維持家人的生活品質。

2）全職父母或配偶

即使沒有收入，也可能需要人壽保險。全職父母與配偶所提供的服務，例如兒童照顧、家務支持等，都具有實際經濟價值。人壽保險理賠金可在困難時期協助支付這些服務費用。

3）有子女需要撫養的父母或祖父母

若收入中斷，尚未能自立的未成年子女可能面臨不利處境。若您需要負擔子女教育費用，或照顧身心障礙家人，也可進一步了解如何透過人壽保險信託為家人提供保障。

4）小企業主

若企業主不幸離世，企業可能陷入困境，尤其當您是日常營運關鍵人物時。人壽保險理賠金可協助商業夥伴或繼承人支付相關費用，例如收購公司股份、支付辦公室租金，或在您不在期間維持企業運作。

事實上，人壽保險對許多人都有幫助。即使是單身人士，也可考慮購買終身壽險，作為退休收入補充。我們也提供終身結算收入選項，可支付至您離世為止，具有長期財務安排上的彈性。

總之，人壽保險不僅在家庭與個人財務規劃中扮演重要角色，也可為企業提供保障，確保家庭與企業在面對不可預測情況時，仍能獲得必要的經濟支持。購買合適的人壽保險，是一項重要的家庭與企業財務決策，可為家人與企業帶來安心與保障。

請注意：以上資訊不應解讀為稅務、法律或財務建議。本文由第三方Belinda Shu（Belinda Shu Agency Inc.）提供。Belinda Shu過去12年中，每年皆獲得人壽保險鑽石獎，累積豐富經驗，能協助您選擇最合適的保單。如需汽車、房屋、商業或人壽保險，請聯繫AMFAM在喬治亞州最大的保險代理處：Belinda Shu保險代理處，電話770-280-4350。