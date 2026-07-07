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亞城SPA案5年未結 嫌犯新律師企圖延審

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
龍恩涉嫌槍殺8名喬州水療店的女員工。(路透)
龍恩涉嫌槍殺8名喬州水療店的女員工。(路透)

2021年震驚全美的喬治亞州亞特蘭大按摩院及水療中心連續槍擊案，造成8人死亡，其中多數為亞裔女性。嫌犯龍恩(Robert Aaron Long)雖已在切羅基郡承認槍殺4人，並被判處終身監禁，但在富頓郡面臨的另4起謀殺、死刑及仇恨犯罪加重處罰指控，卻至今拒絕認罪。

在其死刑案即將移交州最高法院審查前夕，辯護團隊爆出全面大換血，恐導致這場延宕五年的審判面臨再度延期的命運。

在6月29日的聽證會上，富頓郡高等法院首席法官格蘭維爾(Ural Glanville)對案件進度大表憂慮，指出目前的程序已落後9到12個月。

起因於本月初，原公設辯護人團隊的共同律師拉馬爾(Christian Lamar)離職，隨後主責律師貝爾(Jerilyn Bell)也在原因不明的情況下遭到撤換。新接任的公設辯護人辦公室主任斯圖德爾斯卡(Nathanial Studelska)坦言，新團隊「基本上要從頭開始」，並希望能爭取長達一年時間來重新準備辯護。

儘管前律師團隊已提交約60份豁免死刑的動議，法官格蘭維爾表示，上訴法院已明確要求盡快推進，不願輕易首肯延期。根據指出，喬州公設辯護人面臨嚴重短缺，目前全州有18起死刑案在審，卻僅有11名專職死刑辯護律師。

受害者家屬與大眾目前只能等待10月的下一次聽證會，屆時法庭將決定是否同意給予新律師一年的準備期，這也意味著確切的開庭日期恐將再度遭到推遲。

精華 FAQ

  • 案件仍停留在審前階段，尚未正式開庭。法官指出程序已落後9到12個月，而新辯護團隊又要求更多準備時間，讓確切審判日期更不明朗。

  • 龍恩在切羅基郡已承認槍殺4人，並被判終身監禁；但在富頓郡面對另4起謀殺、死刑及仇恨犯罪加重指控，至今仍拒絕認罪。

  • 原公設辯護人接連離職與遭撤換，新團隊表示幾乎得從頭準備，並希望獲得長達一年時間整理辯護。法官則憂心拖延過久，尚未同意。

槍擊 喬州 死刑

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