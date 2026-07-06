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全美前10汽車貧窮州 南部占9成 車貸超過15％收入

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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全美汽車貧窮州前十名。(資料來源：ConsumerAffairs、製表：記者林昱...
全美汽車貧窮州前十名。(資料來源：ConsumerAffairs、製表：記者林昱瑄)

對於喬治亞州的司機來說，車輛的實際擁有成本吞噬了他們超過15%的收入。消費者事務機構(ConsumerAffairs)最新分析顯示，喬州駕駛為全美「汽車貧窮」(car poor)最嚴重的群體之列，排名第十位。

這份報告透過調查「因為車貸負擔過重、而主動上網尋求汽車再融資(Refinancing)的車主數據」，來分析全美各州哪些地方的居民被車貸壓得最慘。全美車主經濟負擔最重的10個州中，有九個州位於南部。

南部車主面臨沉重經濟負擔的共同原因是收入低。在南部排名最差的幾個州，車主自述年收入在4.8萬元到5.1萬元之間，當收入有限時，車主會感受到每一分錢用於償還車貸的壓力。

此報告顯示，密西西比州是全美汽車貧窮率最高的州，該州居民將收入的16.8%用於支付車貸，遠高於全美平均的14.2%。

西維吉尼亞州是汽車貧窮率第二高的州，該州車主的貸款期限中位數為81個月，全美最長；阿拉巴馬州在該排行榜名列第三。

另一方面，明尼蘇達州居民的車貸支出最低，僅占收入的12.2%。

在喬州，車貸月供中位數達到660元，而該州月收入中位數僅為4250元。這意味著當地司機大約將收入的15.5%用於償還車貸，相當於每賺6元，就有約1元直接用於償還車貸。

此外，喬州車主面臨的年利率中位數為15.7%，位居全美第二，遠高於全美中位數12.9%。因此，他們每月還款的大部分都用於支付利息，而非償還車輛本金。

根據分析，若將超過15%的收入專門用於車貸，將大幅減少住房、食品雜貨、儲蓄或緊急資金等開支。

此外，以15.7%的利率簽訂72個月的貸款協議意味著購車者很可能最終會陷入「負資產」困境，即欠款超過車輛本身的價值，因為車輛會迅速貶值。

雖然這些數據來自積極尋求再融資以降低每月付款的車主，但高利率和現有的負資產，使他們很難獲得更優惠的貸款條件。

這項研究僅關注車貸，目前尚不清楚，一旦將額外的汽車相關支出納入考量，整體財務壓力究竟會加劇多少。基準數據並未考慮喬州高昂的汽車保險費、燃油成本以及日常車輛保養費用。

完整報告可查看：https://reurl.cc/ovNEAl

精華 FAQ

  • 報告聚焦全美各州車主的車貸負擔，透過主動尋求汽車再融資的數據，比較哪些地方最容易出現「汽車貧窮」。結果顯示，前十名中有九州位於南部。

  • 主要原因是收入偏低，許多南部州車主年收入約在4.8萬至5.1萬元之間。當收入有限時，即使一般車貸月供，也會迅速擠壓住房、食物與儲蓄支出。

  • 喬州車貸月供中位數660元、月收入中位數4250元，約占收入15.5%。再加上15.7%的高利率與72個月長貸期，車主很容易陷入負資產困境。

喬州 喬治亞州 貸款

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