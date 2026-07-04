亞城台商會理事會議 陳清霖連任會長
亞特蘭大台灣商會日前舉行第38屆會長選舉，現任會長陳清霖順利連任，將繼續帶領商會服務僑社、凝聚台商力量，推動亞特蘭大地區台美經貿及文化交流。
當日會議由北美洲台灣商會聯合總會名譽監事長張淑芬主持，全體理事一致投票通過陳清霖續任第38屆會長。
包括亞特蘭大華僑文教服務中心主任閻樹榮、僑務諮詢委員蔣政宏、僑務促進委員吳俊彥及鄧暐俐等均到場。
陳清霖於當選後首先感謝第37屆團隊及全體理事、會員一年來的支持與付出。他表示，商會在大家共同努力下，成功舉辦多項經貿交流、社區服務及文化推廣活動，未來將持續深化會員服務、拓展商務交流平台、加強與主流社會及各僑團合作，並規畫更多專業講座、企業參訪、青年培育及聯誼活動，期待凝聚更多台商及僑界朋友共同參與，攜手推動商會持續成長。
閻樹榮肯定亞特蘭大台灣商會長期深耕僑社，不僅積極促進台美經貿交流，更持續凝聚僑界向心力，成為台灣與美國主流社會的重要橋樑。
當天餐點由理事鄭月安排，並獲理事陳中興(阿兵哥餐廳)、黃顯明(Sushi Ming)及煲煲好熱情提供佳餚。
亞特蘭大台灣商會第38屆會長由現任會長陳清霖連任，並獲全體理事一致投票通過，將繼續帶領商會推動各項僑社與經貿活動。 會議由北美洲台灣商會聯合總會名譽監事長張淑芬主持，亞特蘭大華僑文教服務中心主任閻樹榮等僑界人士也到場見證。 陳清霖表示，未來將持續深化會員服務，拓展商務交流平台，加強與主流社會及各僑團合作，並規畫講座、參訪、青年培育及聯誼活動。
精華 FAQ
亞特蘭大台灣商會第38屆會長由現任會長陳清霖連任，並獲全體理事一致投票通過，將繼續帶領商會推動各項僑社與經貿活動。
會議由北美洲台灣商會聯合總會名譽監事長張淑芬主持，亞特蘭大華僑文教服務中心主任閻樹榮等僑界人士也到場見證。
陳清霖表示，未來將持續深化會員服務，拓展商務交流平台，加強與主流社會及各僑團合作，並規畫講座、參訪、青年培育及聯誼活動。
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