高溫下看世界盃 亞城接獲數百中暑病例

近日高溫高潮濕，又適逢世界盃足球賽(FIFA)賽事在亞特蘭大舉行，消防官員表示迄今已在千禧年奧林匹克公園(Centennial Olympic Park)的國際足總球迷節上接獲及處理了700多件不適案例，其中約80%與中暑有關。(千禧年奧林匹克公園臉書)

隨著球迷湧入亞特蘭大 參加世界盃 足球賽(FIFA)賽事及球迷節(Fan Fesitval)活動，亞特蘭大消防救援部門也發出警告，危險高溫已開始造成影響，敦促民眾儘早補充水分、適當休息並注意中暑症狀。

消防官員2日表示，其醫療團隊迄今已在千禧年奧林匹克公園(Centennial Olympic Park)的國際足總球迷節上處理了700多件不適案例，其中約80%與中暑有關。官員表示，活動場地內已搭建了兩個醫療帳篷，並配備了六輛醫療車、自行車醫療隊和步行醫療隊。

「儘早補充水分，保持警惕，不要忽視中暑的症狀，」一位亞城消防救援部門官員在記者會上說道。該部門表示，預計本周氣溫將攀升至華氏90度以上，體感溫度將遠超100華氏度。

官員表示，最大的擔憂是一些遊客可能做好了應對高溫天氣的準備，但卻沒有做好應對亞城高濕度環境的準備，而高濕度會使人體更難散熱。

他們敦促民眾在抵達會場前飲水，並在活動期間保持水分充足，限制酒精和咖啡因的攝入，並在涼爽的地方休息。

該部門將頭暈、頭痛、噁心、昏厥和意識混亂列為中暑的預警信號。官員表示，任何出現這些症狀的人都應被轉移到陰涼處，接受醫療救治，並且只有在他們清醒且能夠安全飲水的情況下才能提供飲用水。

亞特蘭大這波極端高溫在4日達到頂峰，白天最高溫飆升至華氏97度，體感溫度因高濕度而更為悶熱。而這股熱浪預計要到6日過後才會逐漸緩解。屆時高溫將微幅回落至較為正常的92度左右。氣象局提醒民眾，此期間非必要請減少戶外活動，並隨時補充水分。