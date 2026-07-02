喬州近半家庭 難以維持基本生活開支

喬治亞州約一半家庭難以應對不斷上漲的基本生活必需品價格，許多民眾不得不仰賴食物銀行的免費發放維持生活。(亞特蘭大社區食物銀行官方臉書)

儘管收入高於聯邦貧困線，但喬治亞州 約有一半的家庭難以應對不斷上漲的基本生活必需品價格，例如水電費和食物。

聯合勸募協會(United Way)的一項研究發現，2024年喬州 一個四口之家需要超過7萬7000元才能維持基本生活開支。

研究也顯示，因為價格持續上漲，約44%的喬州家庭難以負擔汽油和電力等開支。這一比例高於全美平均，使喬州在所有州中排名墊底。

同時，這些工薪家庭根本無力承擔諸如汽車維修或醫療帳單等意外且昂貴的開支。

儘管非裔和西裔家庭的經濟困難比例最高，但大亞特蘭大聯合勸募協會表示，喬州所有人口群體都受到了影響。

根據消費者物價指數報告，全美物價已升至三年來的最高水準。

美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics) 5月的數據顯示，物價較去年同期上漲超過4%。這意味著喬州居民將面臨房租、醫療服務甚至二手車價格上漲的問題。

愛默蕾大學(Emory) Goizueta Saloni Firasta-Vastani表示，對於像喬州這樣依賴汽車的州來說，不斷上漲的燃油成本意味著不得不削減其他方面的開支。

「過去一年，油價 上漲了大約 40%。由於喬州這裡公共交通不發達，所以在這方面受到的影響尤其明顯。」

他建議大家去折扣超市購物，或抽出幾天時間在家做飯，這些都是省錢的簡單方法。