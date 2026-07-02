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喬州加入多州訴訟 戰加州塑膠包裝法案

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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喬治亞州與全美其他16個州，加入旨在阻止加州執行「塑膠汙染預防與包裝生產者責任法案」(Plastic Pollution Prevention and Packaging Producer Responsibility Act)的行列。該法規將逐步要求企業減少一次性塑膠的使用，並確保所有包裝均可回收或可堆肥(compostable)。

於2022年頒布的上述法案，主張推翻加州該法規，因其「繁重的強制性規定」(onerous mandates)，將導致日常必需品價格大幅上漲，而成本將轉嫁給消費者。

由17個州和全美批發商協會(National Association of Wholesaler-Distributors)組成的聯盟表示，該法違反了美國憲法和加州憲法。他們請求法院宣布加州的這項法律無效並停止實施。

喬州檢察長辦公室表示，加州此法的經濟後果十分嚴重，預計將「推高日常用品價格，對低收入和弱勢群體造成很大影響」。

加州回收機構CalRecycle的主任Zoe Heller和參與該法實施的非營利組織Circular Action Alliance，均列入被告名單。加州環境保護廳長Yana Garcia則反駁稱，新的包裝改革降低了社區的垃圾處理成本，並減少了全州的垃圾和汙染。

與喬州一同提起訴訟的其他16個州檢察長均為共和黨人，包括阿拉巴馬州、佛州、愛達荷州、印州、愛阿華州、路易斯安納州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州、北達科他州、奧克拉荷馬州、南卡、南達科他州、內布拉斯加州、猶他州和西維吉尼亞州。

精華 FAQ

  • 本案由喬治亞州與全美另外16個州，聯同全美批發商協會共同提起，目標是阻止加州執行其塑膠污染預防與包裝生產者責任法案。

  • 原告主張該法帶有繁重的強制性規定，會迫使企業調整供應與包裝成本，最終轉嫁給消費者，並使日常必需品價格明顯上升。

  • 加州環保官員表示，新包裝改革可降低社區垃圾處理成本，同時減少全州垃圾與污染，因此不應被視為只會增加負擔的政策。

加州 喬州 喬治亞州

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