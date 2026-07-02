北卡夏樂台灣鄉親慶端午 120人同歡

北卡夏樂臺灣同鄉會端午節慶祝活動大合照。(主辦單位提供)

北卡 夏樂台灣同鄉會連同北卡台灣商會及北卡夏樂中文學校日前(6月28日)在Pineville湖畔公園舉辦端午節 慶祝活動，吸引約120位會員及親友參與。當天參加的團體除了同鄉會會員還有北卡中文學校，北卡臺灣商會會員，及宏遠美國公司代表。

同鄉會當天特別準備了家鄉風味的粽子、烤雞及烤鴨，並鼓勵會員每戶攜帶一道拿手菜共襄盛舉。會員們也熱心提供茶葉蛋、剉冰、涼麵等各式佳餚，豐盛的美食讓與會者大飽口福。

活動除了會員合唱團帶來歌唱表演外，海外青年文化大使北卡夏樂分會團隊亦安排製作手工香包活動，讓大家親身體驗端午節傳統習俗。此外，還有兒童趣味遊戲，增添節日歡樂氣氛。

北卡夏樂台灣同鄉會表示，希望藉由舉辦端午節慶祝活動，讓旅居海外鄉親共度佳節、凝聚情誼，也能將台灣優美的傳統文化介紹給更多主流社會人士。

整場活動在溫馨歡樂的氣氛中圓滿落幕。

北卡夏樂臺灣同鄉會在 Pineville 湖畔公園舉辦端午節慶祝活動。(主辦單位提供)

會員合唱團帶來精彩的歌唱表演。(主辦單位提供)

約120位會員及親友參加。(主辦單位提供)

海外青年文化大使北卡夏樂分會團隊製作手工香包活動。(主辦單位提供)