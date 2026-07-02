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北卡夏樂台灣鄉親慶端午 120人同歡

北卡羅來納州訊
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北卡夏樂臺灣同鄉會端午節慶祝活動大合照。(主辦單位提供)
北卡夏樂臺灣同鄉會端午節慶祝活動大合照。(主辦單位提供)

北卡夏樂台灣同鄉會連同北卡台灣商會及北卡夏樂中文學校日前(6月28日)在Pineville湖畔公園舉辦端午節慶祝活動，吸引約120位會員及親友參與。當天參加的團體除了同鄉會會員還有北卡中文學校，北卡臺灣商會會員，及宏遠美國公司代表。

同鄉會當天特別準備了家鄉風味的粽子、烤雞及烤鴨，並鼓勵會員每戶攜帶一道拿手菜共襄盛舉。會員們也熱心提供茶葉蛋、剉冰、涼麵等各式佳餚，豐盛的美食讓與會者大飽口福。

活動除了會員合唱團帶來歌唱表演外，海外青年文化大使北卡夏樂分會團隊亦安排製作手工香包活動，讓大家親身體驗端午節傳統習俗。此外，還有兒童趣味遊戲，增添節日歡樂氣氛。

北卡夏樂台灣同鄉會表示，希望藉由舉辦端午節慶祝活動，讓旅居海外鄉親共度佳節、凝聚情誼，也能將台灣優美的傳統文化介紹給更多主流社會人士。

整場活動在溫馨歡樂的氣氛中圓滿落幕。

北卡夏樂臺灣同鄉會在 Pineville 湖畔公園舉辦端午節慶祝活動。(主辦單位...
北卡夏樂臺灣同鄉會在 Pineville 湖畔公園舉辦端午節慶祝活動。(主辦單位提供)

會員合唱團帶來精彩的歌唱表演。(主辦單位提供)
會員合唱團帶來精彩的歌唱表演。(主辦單位提供)

約120位會員及親友參加。(主辦單位提供)
約120位會員及親友參加。(主辦單位提供)

海外青年文化大使北卡夏樂分會團隊製作手工香包活動。(主辦單位提供)
海外青年文化大使北卡夏樂分會團隊製作手工香包活動。(主辦單位提供)

精華 FAQ

  • 活動由北卡夏樂台灣同鄉會聯同北卡台灣商會及北卡夏樂中文學校舉辦，並吸引會員、親友及宏遠美國公司代表共同參與，現場氣氛熱絡。

  • 主辦方準備家鄉風味粽子、烤雞與烤鴨，並邀請每戶自帶拿手菜，會員也分享茶葉蛋、剉冰、涼麵等料理，讓與會者享受豐盛餐宴。

  • 活動包含會員合唱團歌唱表演，海外青年文化大使團隊帶領手工香包製作，另有兒童趣味遊戲，讓參與者在歡樂互動中認識端午習俗。

端午節 北卡

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