華裔少女Sophia Yuan獲喬州環保年度學生獎17歲創環保組織影響19國 愛看中文綜藝保留華人文化根源

17歲華裔少女Sophia Yuan於谷內郡環境美化組織在6月舉行的公民顧問委員會會議中，獲頒「Lynn Cobb年度學生獎」。她創辦青年環保組織Clean Choices Together，成員遍及全球19國，致力推動減塑與永續發展。(GC&B提供)

年僅17歲的喬治亞州 谷內郡(Gwinnett)華裔 高中女生袁蘇菲亞(Sophia Yuan)，不僅熱愛中文綜藝節目，更以實際行動改變世界。她近日榮獲喬治亞州「Lynn Cobb年度學生獎」(Lynn Cobb Student of the Year Award)，表彰她在環境保護及青年領導方面的傑出貢獻，成為今年備受矚目的青年環保領袖。

這項獎項由Keep Georgia Beautiful Foundation設立，以該基金會前執行長Lynn Cobb命名，專門表揚六至十二年級在環境教育與永續發展領域表現傑出的學生。谷內郡環境美化組織(Gwinnett Clean & Beautiful, GC&B)於日前在Gwinnett Environmental & Heritage Center舉行公民顧問委員會會議時，正式將此榮譽頒發給即將升上Lilburn市Parkview高中十二年級的蘇菲亞。

蘇菲亞雖然年紀輕輕，卻已創辦青年主導的非營利環保組織「Clean Choices Together」，協助小型企業減少塑膠包裝使用，改採永續材料，並透過數據分析及故事行銷推廣環保理念。令人驚訝的是，這個組織起源於她自己經營的小型手工飾品生意。當時，她只是想把商品包裝改成更環保的材質，沒想到一個小小的想法，竟逐漸發展成跨越全球的青年環保網絡。

目前，「Clean Choices Together」已擁有超過400名會員、150名志工以及12名學生主管，成員遍及美國30個州及全球19個國家，已協助81家企業減少塑膠廢棄物，並影響超過23萬9000名消費者，成為近年來備受矚目的青年環保組織之一。

除了創辦自己的非營利組織外，蘇菲亞也積極參與社區服務。她是GC&B青年綠色顧問委員會(Green Youth Advisory Council)成員，目前正協助Camp Creek小學推動校園花園計畫；2025年更代表GC&B前往紐約參加「氣候周」(Climate Week)，分享永續包裝及青年參與環保的經驗。

此外，她還擔任多個國際青年環保組織的重要成員，包括Jane Goodall Roots & Shoots美國青年委員會、Plant-for-the-Planet全球青年大使委員會，以及Project Green School全國青年委員會，與世界各地年輕領袖共同推動永續發展，並向數千名學生分享環保資源與理念。

值得一提的是，蘇菲亞雖成長於美國，仍保有濃厚的華人 文化背景。她在公開個人資料中表示，自己具備中文(Chinese)語言能力，並曾分享平日喜歡觀看中文綜藝節目(Chinese variety shows)，展現出對華人文化的認同與熱愛。

GC&B執行長Schelly Marlatt表示，蘇菲亞原本應於今年5月在Savannah舉行的Keep Georgia Beautiful Foundation環保頒獎典禮接受表揚，但因故未能出席，因此基金會特別授權GC&B代為頒獎。

Marlatt說：「蘇菲亞是我們青年綠色顧問委員會的重要成員，我們早已看見她作為環保倡議者與守護者的巨大潛力。如今，透過這項獎項，更多人將看到她的才華與影響力。我們迫不及待想知道，她未來將為環保運動以及我們共同生活的地球帶來什麼樣的改變。」

Keep Georgia Beautiful Foundation也表示，蘇菲亞展現出的遠見、領導力與堅定承諾，證明一名年輕學生也能激發地方行動，甚至推動全球改變。

Sophia Yuan在環境保護及青年領導方面表現傑出，她還喜愛各類的中文綜藝節目。(GC&B提供)