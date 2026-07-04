法寶寺夏季禪修班開課 7月中旬免費學習禪修安定身心

掃描海報QR Code可獲禪修班報名詳情。(法寶寺提供)

中台禪寺亞特蘭大 分院法寶寺宣布，2026年夏季禪修班即將開課，課程內容包括禪坐指導及基礎佛學，學費全免，歡迎有興趣民眾踴躍報名，透過禪修學習安定身心，在繁忙生活中找回內心平靜。

法寶寺表示，現代人生活步調快速，面對工作壓力、人際關係及家庭責任，容易產生焦慮與情緒困擾。禪修不僅有助於淨化心念、平穩情緒，也能培養專注力與覺察力，進而提升生活品質，因此近年來受到越來越多民眾重視。

這期禪修班分為英文及中文初級課程。英文初級禪修班將於7月14日起開課，每周二晚上7時至9時上課；中文初級禪修班則自7月17日起開課，每周五晚上7時至9時進行。課程由淺入深，內容涵蓋禪坐方法、呼吸調息、生活禪及基礎佛法，適合初學者參加。

除了禪修課程外，法寶寺亦定期舉辦各項佛事共修活動，包括禮佛、誦經及法會等，提供民眾修習佛法與沉澱身心的清淨空間。希望透過禪修與佛法的學習，幫助更多人在日常生活中找到安住身心的力量，點亮心中的智慧與慈悲，也為社會增添一份安定與溫暖。

有意報名或了解詳情者，可洽法寶寺：電話：(770) 939-5008，電郵：[email protected]，地址：2550 Henderson Mill Rd. NE, Atlanta, GA 30345，官網：https://dharmajewel.us/。