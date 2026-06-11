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亞城富人區男槍殺亞裔妻後自盡 17歲兒目睹報警

特派員黃惠玲／綜合報導
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大北富爾頓商會發文對成員瑪莎·霍拉迪(Martha Holladay)之死表達哀...
大北富爾頓商會發文對成員瑪莎·霍拉迪(Martha Holladay)之死表達哀悼。(大北富爾頓商會ig)

喬治亞州亞特蘭大北郊約翰斯克里克市(John Creeks)日前深夜發生的家庭暴力槍擊慘案，根據當地警局指出，一對住在北山溪街(North Hillbrook Trace)的夫婦在激烈爭執後，丈夫理查·霍拉迪(Richard Holladay)持槍打死亞裔妻子瑪莎·霍拉迪(Martha Holladay)後飲彈自盡，這對夫婦17歲的長子隨即報警，然警方趕到時夫婦已經死亡。

約翰斯克里克警局警官胡德(Todd Hood)說明的最新進展稱，7日案發當晚將近11時30分，該名17歲長子目睹父母爆發激烈爭執並傳出槍響後，隨即撥打911報警。當時110調度員極為機警，在電話中立刻指示這三名兄弟迅速撤離現場。因此當警方趕抵北山溪徑街5300號附近的住宅時，三名男孩已經安全待在屋外並未受傷。

警方隨後進入屋內，遺憾地發現43歲的母親瑪莎·霍拉迪與52歲的父親理查·霍拉皆已身亡。法醫與鑑識人員的初步採證結果證實，母親瑪莎死於頭部槍傷，而父親理查則是死於「自戕性頭部槍傷」(self-inflicted gunshot wound)，進一步坐實了這是一起丈夫槍殺妻子後飲彈自盡的「謀殺後自殺」悲劇。

令調查人員感到意外的是，警方在翻閱過往檔案後發現，這個家庭過去完全沒有任何家暴報案紀錄或警方出勤協助的歷史。

胡德指出，有時這類慘劇發生前會有前兆或跡象，但警方在系統中從未與這對夫妻有過任何接觸。逃過一劫的三名子女皆為男孩，年齡分別為17歲、13歲與12歲。

悲劇發生後，多方悼念訊息湧入。瑪莎·霍拉迪生前是大北富爾頓商會(Greater North Fulton Chamber)團隊成員之一，在當地商業與公益領域均享有良好聲譽。

商會透過社群媒體發文表示，瑪莎·霍拉迪是一位信仰堅定、充滿正能量且富有同理心的女性，對周遭人們產生深遠影響。聲明指出，她的熱情、鼓勵與奉獻精神不僅凝聚了當地商業社群，也感動了北富爾頓地區無數同事、會員與朋友。她總是樂於伸出援手，以溫暖和關懷影響身邊每一個人。

霍拉迪夫婦留下的三名兒子，現由當地社福機構與社區資源已全面介入，為孩子們提供心理輔導、創傷支持及後續生活協助，希望幫助他們度過失去雙親的艱難時刻。

警方表示，目前尚未公布更多調查細節，案件仍在進一步釐清中。

精華 FAQ

  • 警方指出，夫妻在北山溪徑街住處激烈爭執後，丈夫理查持槍射殺妻子瑪莎，再以同一把槍自盡。案發時間接近深夜11時30分，警方到場時兩人已無生命跡象。

  • 長子目睹父母爭吵並聽見槍響後，立刻撥打911報警。調度員隨即指示三名兄弟迅速離開屋內，因此警方趕到時，三個男孩已安全在屋外，且都沒有受傷。

  • 警方確認案件屬於謀殺後自殺，且過往資料中沒有任何家暴報案紀錄。三名未成年兒子已由社福機構與社區資源接手，提供心理輔導、創傷支持與後續生活協助。

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