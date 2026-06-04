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世界盃倒數 亞特蘭大酒店房價從1050元 暴跌至383元

特派員黃惠玲／綜合報導
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世界盃足球賽即將在亞特蘭大開打，亞城處處裝上比賽相關標示。(路透)
世界盃足球賽即將在亞特蘭大開打，亞城處處裝上比賽相關標示。(路透)

四年一度的國際足總世界盃(FIFA World Cup)即將在北美開打，然而這場全球瞩目的體育盛事，近期在美國主辦城市卻似乎陷入「叫好不叫座」的窘境。一名 TikTok 網紅「The Carolina Diamond」爆料，她先前預訂了亞特蘭大當地萬豪酒店(Marriott)房間，當時預訂房價每晚1050元。不料她最近重新查詢，驚覺同一個房間已暴跌至383元！她果斷取消原訂單並重新訂房。

該網紅直言，亞特蘭大市中心等核心活動區域的飯店房價已全面大跌，平均每晚僅剩250至400元，因此呼籲其他旅客盡快透過訂房網站重新撿便宜。

分析指出，兩大關鍵因素正嚴重打擊球迷的出行意願：

高昂的旅行與票價成本： 先前已頻頻傳出票務混亂，不少花大錢購買高價座位的球迷，事後位置竟被主辦單位強行改動至較差的區域。此外，周邊交通成本暴增更令人望而卻步，例如新澤西大眾運輸(NJ Transit)擬將世足期間從紐約前往大都會人壽體育場(MetLife Stadium)的單程票價，從12.9元瘋漲至100元。

國土安全部與執法疑慮： 美國國土安全部(DHS)部長穆林(Markwayne Mullin)日前證實，移民暨海關執法局(ICE)將深度介入世足賽期間的維安與執法工作，這項強硬表態無疑讓部分國際球迷與新移民社群產生疑慮，進而退縮。

除了上述實質負擔外，美國本土對「英式足球(Soccer)」的冷淡也是主因。2025 年的一項權威民調結果顯示，全美竟然只有44%的民眾知道美國是這屆世界盃的主辦國之一；而在這些知情的民眾當中，也僅有32%計畫前往觀賽。

雖然目前全美各主辦城市的飯店價格因預期落空而持續下滑，但市場預估，真正的觀賽人數與最終經濟效益，恐怕仍須等到賽事臨近或開打後才會完全出現。

亞特蘭大 房價 世界盃

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