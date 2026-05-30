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亞特蘭大華人健康日盛大登場 近400人參與打造一站式醫療服務平台

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亞特蘭大華人醫學會創會會長何智達(左)與理事會理事長王東。(主辦單位提供)
亞特蘭大華人醫學會創會會長何智達(左)與理事會理事長王東。(主辦單位提供)

亞特蘭大華人醫學會(Atlanta Chinese Medical Association)主辦的第二屆「亞特蘭大華人健康日」活動，於5月16日在Johns Creek圓滿舉行，吸引近400名華人社區民眾踴躍參與。活動結合健康講座、醫療諮詢與現場檢測，打造一站式健康服務平台，現場氣氛熱絡，反應熱烈。

這次活動在理事長王東醫師帶領下，由理事會與會長胡丹青等籌備團隊精心策劃，安排超過9場專業健康講座，涵蓋心臟健康、乳癌防治、糖尿病管理、甲狀腺疾病、前列腺癌、大腸癌篩檢，以及華人心理健康等重要議題，內容兼具專業性與實用性。

現場並設立約30個服務展位，由各專科醫師及醫療保險機構提供免費健康諮詢、基礎檢測與保險規劃建議，包括牙科保險運用、慢性疼痛管理等，讓民眾在短時間內獲得多元且實用的醫療資訊。此外，活動亦安排CPR與AED急救示範，提升社區應對突發狀況的能力，深具教育意義。

創始會長何智達醫師在活動中回顧指出，1989年醫學會成立之初，亞特蘭大僅有十多名華人醫師，如今已有超過百名來自不同專科領域的華人醫師在當地扎根服務，見證華人醫療專業在美東南地區的蓬勃發展，也凝聚了幾代醫者長年耕耘的成果。

活動順利舉行亦有賴社區各界支持。主辦單位特別感謝十多位義工，包括連國華伉儷、宋杰、韓賀等人士，以及多名有志從醫的高中生與大學生參與服務，展現新生代對醫療志業的熱忱與承擔。

主辦單位表示，未來將持續推動健康公益活動，整合醫療資源，服務在地華人社區，朝向「老有所護、病有所醫」的目標邁進，讓民眾能安心健康地生活。

亞特蘭大華人健康日活動結合健康講座、醫療諮詢與現場檢測，現場氣氛熱絡，反應熱烈。...
亞特蘭大華人健康日活動結合健康講座、醫療諮詢與現場檢測，現場氣氛熱絡，反應熱烈。(主辦單位提供)

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