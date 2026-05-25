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美旅宿業示警：世界盃訂房遠低於預期 經濟效益恐打折

特派員黃惠玲／綜合報導
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亞特蘭大地區的球迷，在國際足球總會(FIFA)世界盃獎盃巡迴展活動中拍攝獎盃照片...
亞特蘭大地區的球迷，在國際足球總會(FIFA)世界盃獎盃巡迴展活動中拍攝獎盃照片。(美聯社)

原本被外界寄予厚望、可望替美國帶來龐大觀光收益的2026世界盃足球賽，如今卻傳出飯店訂房遠低於預期，尤其在波士頓、達拉斯、洛杉磯、費城與西雅圖等城市，FIFA取消的訂房比率最高甚至達70%。美國旅宿業憂心，這場全球體壇盛事恐無法帶來原先預估的經濟效益。

美國飯店與住宿協會(AHLA)日前公布報告指出，截至5月20日為止，幾乎所有世界盃主辦城市的飯店預訂情況都不如預期，與國際足球總會FIFA宣稱已售出超過500萬張門票的說法明顯不符。

AHLA是全美最大的飯店業協會，代表超過3萬2000家旅館及全美逾80%的連鎖加盟飯店。協會警告，若海外旅客數量持續低迷，「世界盃原本預期帶來的經濟成長恐將大打折扣。」

根據FIFA去年委託研究報告估算，世界盃在美國可望創造18萬5000個工作機會，並替美國國內生產毛額(GDP)增加172億元。

AHLA指出，FIFA先前在各主辦城市大量預訂飯店房間，導致市場誤以為需求極高，進而推升房價與旅宿成本。但隨後FIFA又取消大量房間，使市場需求突然真空化。例如在波士頓、達拉斯、洛杉磯、費城與西雅圖等城市，FIFA取消的訂房比率最高甚至達70%。

FIFA否認相關指控，稱所有取消訂房行為都依照與飯店簽訂的合約時程進行，屬大型國際賽事的標準作業流程。

然而，多家飯店業者表示，真正讓球迷卻步的原因，除了高昂房價外，還包括世界盃門票價格、地方交通與稅費成本過高，以及目前美國政治氛圍等因素。

在世界盃分組抽籤結果出爐後，各城市飯店價格曾一度飆漲，近期雖據報已再下跌約20%，但業界坦言，降價可能來得太晚。例如波士頓部分飯店房價目前仍超過每晚300元，遠高於不少球迷預算。

曾參加四屆世界盃的英格蘭球迷Chris Hancock表示，他與同行友人的住宿預算約為每人每晚75元，因此會選擇入住距離市中心45分鐘至1小時車程的飯店或Airbnb。

儘管傳統飯店訂房疲弱，但Airbnb則表示，2026世界盃有望成為Airbnb史上最大規模的住宿活動，甚至超越2024巴黎奧運。

AHLA則表示，目前距離6月11日開幕戰僅剩數周，許多球迷仍在等待最終賽程與門票確認，因此預期6、7月訂房量仍可能增加。

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