亞城議會出手 反ICE設拘留中心 警須記錄移民執法

亞特蘭大市議會成員。(亞特蘭大市議會官方臉書)

面對聯邦政府擴大移民執法行動，亞特蘭大民選官員近期採取行動，試圖阻止在市內設立新的移民拘留中心，並要求地方警方加強記錄聯邦移民執法活動，以提升透明度與問責機制。

亞特蘭大市議會已通過兩項決議，表達對美國移民與海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE)相關人員與行動的不歡迎立場。此舉正值川普 總統政府持續推動全國性大規模遣返行動之際，也呼應其他偏民主黨城市對聯邦移民執法的反制措施。

市議會指出，亞特蘭大所在的喬治亞州 ，在川普政府任內ICE逮捕人數排名全美第五，使當地成為執法重點區之一。市議員日前投票通過決議，反對ICE在市內購置大型倉庫並改建為拘留非法移民 的設施。決議明確表達，反對在亞特蘭大市內「收購、翻修、擴建或營運」任何用於移民拘留的倉庫或相關設施。

不過，儘管地方政府表達反對立場，法律上仍無法阻止聯邦機構在全國範圍內執行移民法，亦無法完全禁止其購置土地或設施。此前，美國國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)已於上月暫停所有ICE倉庫購置與改建計畫，包括喬州Social Circle的一項項目。市府則表示，將運用分區與許可權限，對任何ICE相關計畫進行審查。

第二項決議則要求亞特蘭大警局(Atlanta Police Department制定政策，規範員警在ICE執法時的記錄方式。市議會要求，當地警方需保存隨身攝影機畫面、地點、涉事人員姓名及執法類型等資料，以確保執法過程具備透明度並可供追蹤。

此外，雖然亞特蘭大位於南方，但長期被視為民主黨重鎮。美國國土安全部曾於2025年初將該市及周邊郡縣列為「庇護轄區」，指其未與ICE充分合作。不過，包括Clarke、DeKalb、Fulton與Gwinnett等郡，以及亞特蘭大市本身，已於去年5月被移出該名單。

分析指出，此次市議會行動反映地方政府在聯邦移民政策下的有限制衡能力，同時也顯示各地在移民執法與社區安全之間持續拉鋸的現實。