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學生人數過少 喬州大撤銷性別取向研究系

特派員黃惠玲／綜合報導
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喬治亞州立大學(Georgia State University, GSU)的「女性、性別與性取向研究」大學科系，將於本學期結束後停辦，校方表示，該科系因學生人數不足而被列入撤銷名單。

喬州大取消課程後，喬州25所公立大學中，將僅剩喬治亞大學(University of Georgia, UGA)仍提供性別研究的大學部課程。國家婦女法律中心(National Women's Law Center)的柏洛斯(Gaylynn Burroughs)指出，停辦性別研究課程將剝奪學生探索自我、培養批判思維與應對不平等現象的機會。

GSU表示，目前在讀的學生仍可完成學位，且不預計因此裁撤全職教職員。該課程自1994年設立，歷史可追溯至1970年代，學生畢業後可從事倡議、醫療、媒體、商業與教育等領域工作。校方指出，2025年秋季該科系僅有12名學生註冊，僅授予1個學位，未達州立大學系統設定的基準，因此被列入「可撤銷科系」考量。

部分支持者稱，課程停辦背後存在政治壓力。Spelman College婦女研究中心創辦人Beverly Guy-Sheftall表示，GSU此舉可能受到白宮行政命令及教育部「致同仁信」的影響，警告若學校涉足「性別意識形態」課程，將面臨聯邦資金縮減。

課程主任Jennie Burnet向學生與教職員表示，該科系培養的複雜問題解決能力、批判性思維、跨文化溝通與倫理判斷等技能，在人工智慧驅動的經濟中需求增加。而該州私立學校則可能較不受政治壓力影響，仍提供相關課程。

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