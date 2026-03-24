支援安檢 ICE進駐亞特蘭大、芝加哥機場

ICE探員23日一早出現在亞特蘭大機場支援安檢。(路透)

聯邦運輸管理局(TSA)員工連續數周未領薪資工作，致大量人員請假或辭職，全美多處機場也出現大規模安檢排隊。23日一早有影片顯示，包括移民海關執法局(ICE)探員在內的聯邦執法人員，抵達喬治亞州哈茲菲爾德–傑克遜亞特蘭大 國際機場(Atlanta Hartsfield‑Jackson International Airport)，協助TSA處理安檢長龍及人潮管控。

目擊者指出，部分探員穿著標示有「POLICE/ICE」字樣的背心。

這次部署是由白宮下令，目的是緩解因TSA人手短缺造成的安全檢查壓力。

美國最大聯邦工會表示，ICE探員並未接受專業航空安檢訓練，不宜替代TSA工作，恐造成安全風險。也有批評指出，此部署將執法人員置於其未受專門培訓的崗位，可能在某些旅客間引發緊張或不安。

芝加哥 歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)23日預計將有ICE探員進駐協助安檢，引發市長強森關注。

強森聲明指，國土安全部(DHS)計畫自23日起派遣約75名ICE探員到歐海爾機場。DHS表示，ICE將執行非安檢支援工作，包括監控出口通道、進行例行旅客廣播，以及協助排隊管理等。這些新任務的目的，是讓TSA人員專注於乘客與行李安檢工作。

強森表示對在機場部署ICE探員有所「顧慮」。他說：「我們將密切監控ICE探員的部署，並使用所有可行工具，確保無論旅客的移民身份為何，都能安全出入芝加哥，且不受聯邦政府 騷擾。」

已知將部署ICE及聯邦安全人力的機場：亞特蘭大機場、芝加哥歐海爾國際機場、克里夫蘭霍普金斯機場(Cleveland Hopkins International Airport)、休士頓霍比機場(Houston William P. Hobby Airport)、休士頓布希機場(Houston George Bush Intercontinental Airport)、 紐約甘迺迪機場(John F. Kennedy International Airport)、紐約拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)、紐奧良阿姆斯壯機場(Louis Armstrong New Orleans International Airport)。

其他還有波多黎各聖胡安國際機場(Luis Muñoz Marin International Airport, San Juan)、紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)、費城國際機場(Philadelphia International Airport)、鳳凰城天空港國際機場(Phoenix Sky Harbor International Airport)、匹茲堡國際機場(Pittsburgh International Airport)、西南佛羅里達國際機場(Southwest Florida International Airport, Fort Myers)。