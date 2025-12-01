全美素食友善城 佛州奧蘭多奪冠 亞城第4

隨著素食人口增長，坊間素食選擇越來越多樣。(pexels)

一項Pricelisto.com的新研究表明，佛羅里達州奧蘭多名列全美素食最友善城市之首，亞特蘭大 名列第四位。

此研究顯示，亞特蘭大以74.04分的得分位居第四，該市在素食詞彙的線上搜尋量中名列前茅，每10萬居民中就有超過200家餐廳提供素食選擇。

該研究調查了全美125個主要城市，根據素食友善餐廳的數量、評分、素食詞彙的搜尋熱度以及每家餐廳的平均評論數進行評估。這些資訊來源包括TripAdvisor和 Google Keyword Planner。

研究結果顛覆了一般認為素食主要集中在西岸的觀念，反而發現南部地區素食選擇有著顯著增長。

佛州 奧蘭多以78.39分的得分位居榜首，主要歸功於其素食餐飲選擇的高度集中。

路易斯安那州紐奧良(New Orleans)在研究中排名第二，得分為75.45。這座城市以素食的高參與度而聞名，每家素食餐廳平均獲得702條評論。

以進步飲食文化聞名的奧勒岡州波特蘭市，以74.94分的得分位居第三。

在亞特蘭大之後，猶他州鹽湖城以73.99分的得分位列第五，儘管該市傳統上並不以素食聞名，但其素食選擇仍在穩定地增長。

全美十大素食城市，依序為奧蘭多、紐奧良、波特蘭、亞特蘭大、鹽湖城、邁阿密、亞利桑納州史考特代爾(Scottsdale)、賭城拉斯維加斯、密蘇里州 聖路易、西雅圖。