遭6歲學生槍擊 維州教師獲賠1000萬

維州教師澤溫爾6日步出法庭。(美聯社)

2023年1月6日在維吉尼亞州 里奇耐克(Richneck)小學教室內遭一名六歲學生開槍射擊的教師澤溫爾(Abigail Zwerner)，6日在維州 民事審判中獲得陪審團裁定獲賠1000萬元。根據法院文件，當時子彈貫穿澤溫爾的手掌，險些擊中心臟。

澤溫爾原本對紐波特紐斯學區 (Newport News School Division)及前副校長派克(Ebony Parker)提起4000萬元民事訴訟，指控校方忽視警告導致悲劇發生。陪審團6日裁定賠償金為1000萬元。

在5日結案陳詞中，澤溫爾的律師比尼亞贊(Kevin Biniazan)表示，派克多次接獲教師通報該名六歲男童攜帶槍枝卻未採取行動。「一旦出現槍枝，一切都不一樣了，你必須停下來調查，」他說。

派克的辯護律師道格拉斯(Sandra Douglas)則辯稱，派克在事件發生時「依據當下判斷，而非事後諸葛」，稱她當時的反應是針對前所未有的情況。道格拉斯也質疑部分證詞，例如澤溫爾事後變得多麼「封閉」的描述，並表示：「我不是要淡化澤溫爾所受的傷害，但當一個人要求4000萬元時，我的職責就是提醒你們，事情還有另一面。」

判決後，澤溫爾的律師團在法院外發表聲明，表示此案傳達了關於校園安全的重要訊息。「全國各地的教師都在擔心安全。如果這件事還不能提醒全美學校，教師與學生免於槍枝威脅的安全應該放在首位，那就太可惜了，」其律師布萊特(Jeffrey Breit)說。

派克仍面臨刑事審判，她被控八項重罪兒童疏忽罪，每一項指控對應當時手槍內的八發子彈。刑事審判預定於11月17日開庭。