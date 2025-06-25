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降所得稅、允數位駕照 喬州新法7/1上路

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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下月1日實施的喬州HB 398法案，將使家庭食品生產合法化，並阻止地方監管。(pexels)
下月1日實施的喬州HB 398法案，將使家庭食品生產合法化，並阻止地方監管。(pexels)

7月1日是喬治亞州新的財政年度的開始，大多數喬州新法也將於此時生效。以下是大眾較關心且即將生效的部分新法：

●財務：

所得稅削減-HB 111：喬州統一所得稅稅率略有下降，從約5.39%降至5.19%，並計畫逐步達到4.99%。

擴大兒童稅收抵免–HB 136：增加喬州兒童及受扶養人照護稅收抵免，並為每位6歲以下兒童新增250元抵免額。

身心障礙者公平薪資–SB 55：終止殘障工人的最低工資。

●教育與兒童安全：

體育公平法案–SB 1：運動校隊被要求按性別畫分，並相應限制參與人數。

在家學生考試法案–SB 63：要求地方學校為在家學習的學生提供特定考試。

缺課不開除法案–SB 123：學生不能僅因缺課太多而被開除。學校現在須採取支持性策略，而不是開除學籍。

應對來自中國的高等教育威脅法案–HB 150：要求公立大學報告來自與中國有關聯實體的資金。

幼兒工作者背景調查法案–HB 175：對日托中心和啟蒙計畫(Head Start)員工進行更嚴格的指紋和背景調查。

禁止在K至8年級時使用手機–HB 340：中小學須在上課期間妥善保管個人手機並禁用。其他個人電子設備也被禁止。

優質基礎教育法案–HB 371：將教育經費從3億元增加到3.75億元，以提高教育品質。

●家庭與健康：

妊娠糖尿病照護–HB 352：醫療保險公司必須更好地承保孕婦的糖尿病治療。

試管嬰兒保護–HB 428：保障體外受精的權利，並在喬州法律中進行定義。

●基礎設施與交通：

規範「垂直起降機場」–HB 156：州政可規畫未來的無人機或空中計程車(air-taxi)機場。

允許使用數位駕照–HB 296：行動駕照具法律效力。

●消費者保護：

財產保險單–SB 35：要求保險公司在取消房屋保單前通知投保人。

觸媒轉換器銷售–SB 40：增加了銷售二手觸媒轉換器的註冊和紀錄保存要求。

保護自製食品、藥品和化妝品銷售–HB 398：使家庭食品生產合法化，並阻止地方監管。

房東須有喬州代理人–HB 399：如果房東居住在州外，他們須有當地的緊急聯絡人。

●生命終結：

人體堆肥合法化–SB 241：屍體現在可以作為堆肥成土。

喬州 醫療保險 糖尿病

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