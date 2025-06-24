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佛州光明寺 6月28日洪蘭主講幸福的智慧

【佛州訊】
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洪蘭演講海報。(光明寺提供)
洪蘭演講海報。(光明寺提供)

「佛光山中美文化講壇」系列講座邀請到台灣中央大學講座教授洪蘭，於6月28日(周六)下午2時，在佛羅里達州佛光山光明寺(GUANG MING TEMPLE)主講「大腦與人生：幸福的智慧」。

光明寺法師如元指出，這場免費講座可以聽到腦科學家洪蘭教授三個步驟處理壓力，一個轉念管理情緒，可將壓力轉變成希望。如同打針時面帶微笑，竟然可以減

輕疼痛？微笑會送訊息到副交感神經，使它的休息和消化(rest and digest)神經冷靜下來，釋放壓力，減輕疼痛。

如元法師表示，洪蘭會在演講中教導與會者形而上的哲學式體會幸福，並以科學實證，講解如何透過腦與神經的運作，增長智慧、獲得幸福。

洪蘭現除了擔任中央大學認知神經科學研究所講座教授之外，也是台北醫學大學講座教授。她是台灣大學學士，加州大學河濱校區實驗心理學博士，曾在加州大學爾灣醫學院神經科及耶魯大學哈斯金實驗室做博士後研究，在聖地牙哥沙克生物研究所任研究員，並在加州大學擔任研究教授。

1992年返台，先後在中正大學、陽明大學任教，併為中央大學認知神經科學研究所創所所長。現為中央大學認知神經科學研究所講座教授，台北醫學大學及清華、交大、陽明、中央四校聯合系統講座教授。

洪蘭10多年來除了到各地演講外，並致力於譯介認知心理學、神經科學及生命科學等領域書籍，已翻譯及著作繁多，並在各大報章雜誌寫專欄。佛光山光明寺 地址：6555 HOFFNER AVE ORLANDO, FL 32822，詳情可電：(407)281-8482。

加州大學 耶魯大學 聖地牙哥

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