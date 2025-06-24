佛州光明寺 6月28日洪蘭主講幸福的智慧

洪蘭演講海報。(光明寺提供)

「佛光山中美文化講壇」系列講座邀請到台灣中央大學講座教授洪蘭，於6月28日(周六)下午2時，在佛羅里達州佛光山光明寺(GUANG MING TEMPLE)主講「大腦與人生：幸福的智慧」。

光明寺法師如元指出，這場免費講座可以聽到腦科學家洪蘭教授三個步驟處理壓力，一個轉念管理情緒，可將壓力轉變成希望。如同打針時面帶微笑，竟然可以減

輕疼痛？微笑會送訊息到副交感神經，使它的休息和消化(rest and digest)神經冷靜下來，釋放壓力，減輕疼痛。

如元法師表示，洪蘭會在演講中教導與會者形而上的哲學式體會幸福，並以科學實證，講解如何透過腦與神經的運作，增長智慧、獲得幸福。

洪蘭現除了擔任中央大學認知神經科學研究所講座教授之外，也是台北醫學大學講座教授。她是台灣大學學士，加州大學 河濱校區實驗心理學博士，曾在加州大學爾灣醫學院神經科及耶魯大學 哈斯金實驗室做博士後研究，在聖地牙哥 沙克生物研究所任研究員，並在加州大學擔任研究教授。

1992年返台，先後在中正大學、陽明大學任教，併為中央大學認知神經科學研究所創所所長。現為中央大學認知神經科學研究所講座教授，台北醫學大學及清華、交大、陽明、中央四校聯合系統講座教授。

洪蘭10多年來除了到各地演講外，並致力於譯介認知心理學、神經科學及生命科學等領域書籍，已翻譯及著作繁多，並在各大報章雜誌寫專欄。佛光山光明寺 地址：6555 HOFFNER AVE ORLANDO, FL 32822，詳情可電：(407)281-8482。