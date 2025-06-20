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夏樂亞洲節 台灣攤位展現文化特色

【北卡訊】
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夏樂市亞洲節匯聚多元族裔文化。(主辦方提供)
夏樂市亞洲節匯聚多元族裔文化。(主辦方提供)

夏樂市台灣同鄉會(CTAA)與海外青年文化大使團隊(FASCA)日前參加第25屆夏樂市(Charlotte)亞洲節，以遊行、舞蹈、文化攤位展現台灣多元特色。

活動由遊行揭開序幕，台灣隊伍高舉國旗與各國進入會場。電音三太子迅即成為目光焦點，許多民眾搶前與其拍照合影。主辦單位南北卡亞美商會(CAACC)和當地政要致詞弘揚亞洲文化的初心與願景，獲得來賓熱烈掌聲。

FASCA的三太子熱舞節目非常吸睛。(主辦方提供)
FASCA的三太子熱舞節目非常吸睛。(主辦方提供)

本屆舞蹈表演著重於展現台灣多元社會的文化創新與傳承。同鄉會的客家紙傘舞採用「十八姑娘」和「天公落水」民謠為背景音樂，舞者們手持紙傘、踏著優美舞步，展現濃厚的客家情懷。FASCA青年大使的電音三太子表演更炒熱全場氣氛，滿滿的舞台能量反映出台灣欣欣向榮的生命力。

夏樂市台灣同鄉會表演客家紙傘舞。(主辦方提供)
夏樂市台灣同鄉會表演客家紙傘舞。(主辦方提供)

同鄉會在文化攤位展現的海報呈現台灣文化傳統，並以歷史檔案照片介紹原住民族的習俗。CAACC會長Ann Gonzales對於「立蛋」等活動深感興趣，希望進一步介紹給美國大眾。九名FASCA青年大使設計了香包DIY活動，讓遊客人從選香囊、香草配方並親手封裝，全程體驗了製作過程。

夏樂市台灣同鄉會在攤位上展示台灣文化傳統海報。(主辦方提供)
夏樂市台灣同鄉會在攤位上展示台灣文化傳統海報。(主辦方提供)

此外，還有撈金魚和勞作區，大小朋友都能感受到台灣的熱情與創意。

夏樂市亞洲節自2000年舉辦以來，每年吸引近萬名民眾到場參與，是一場多元族裔共同參與、共享的節慶盛典。台灣團隊的亮眼表現，無疑為該活動注入豐富的文化能量與活力。

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