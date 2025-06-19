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逾460名遭解雇CDC員工 收到復職通知

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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聯邦疾病防治中心總部位於亞特蘭大。(路透)
聯邦疾病防治中心總部位於亞特蘭大。(路透)

據工會指稱，原本已遭解雇的460多位美國疾病管制中心(CDC)員工，日前收到了復職通知。聯邦衛生部(HHS)證實，已向原疾管中心員工發出復職通知，但未提供任何細節。

根據當時的統計數據，聯邦衛生機構4月初所採取的系列裁員潮中，約有2400名CDC員工失業。

CDC多個項目計畫基本關閉，其中包括一些專注於吸煙、鉛中毒、槍枝暴力、氣喘和空氣品質以及工作場所安全與健康的計畫。

負責處理「資訊自由法」(Freedom of Information Act)請求的整個辦公室也因此關閉。傳染病計畫受到打擊，包括對抗其他國家疫情的計畫、專注於美國愛滋病毒和肝炎的實驗室，以及致力於消除結核病的工作人員均受波及。

HHS官員證實，估計有200名員工將恢復其CDC國家愛滋病、病毒性肝炎、性傳染病和結核病預防中心(National Center for HIV, Viral Hepatitis, STD, and Tuberculosis Prevention)的工作。

據工會和員工稱，CDC國家環境健康中心(National Center for Environmental Health)約有150名員工復職。

聯邦機構的裁員行為在訴訟中受到質疑，在有些情況下，法官甚至下令聯邦機構停止解雇員工。

HHS的官員從未詳細說明他們最初是如何做出裁員決定。他們也沒有回答關於發出裁員通知的原因以及如何決定哪些人復職的問題。

HHS發言人尼克森(Andrew Nixon)表示，該機構正在精簡運營，「美國關鍵的公共衛生職能仍然完整且有效」。

「被解雇但戰鬥」組織(Fired But Fighting)的成員表示，恢復工作並不能消除HHS部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)和川普政府對聯邦公共衛生造成的傷害。該組織由受影響的CDC工作人員組成，他們曾協助組織亞特蘭大的集會。最近一次集會聚焦呼籲小甘迺迪辭職。

該組織的創始成員之一泰格(Abby Tighe)在聲明中表示，「從數千名被解雇的員工中，讓幾百人重返工作崗位是一個開始，但疾管中心仍有無數項目被削減，這將導致疾病和死亡人數增加」。

這並不是CDC首度要求解雇職員回來上班。2月份該機構發出一輪解雇通知後，約180名員工3月接到通知返回上班。

CDC 疫情 亞特蘭大

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