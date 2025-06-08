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肺癌最常見 喬州居民罹癌率高於全美平均

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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喬治亞州流行病學家Cherie Drenzek醫師表示，喬州癌症發生率高於全美平均。

她說，喬州每10萬人中有472人罹癌，而全美每10萬人中有436人罹癌。 2022年，喬州新增癌症人數為6萬2078人，其中肺癌和結腸癌是最常見的癌症類型，儘管這兩種癌症的發生率在過去20多年來持續下降。

在喬州農村地區(定義為人口少於5萬的郡)，癌症發生率略高於全州平均，此數據在女性中更為明顯。

內分泌外科醫生馬查多(Nikita Machado)指出，喬州東北部的甲狀腺癌發病率驚人地上升，是全美平均水平的兩倍。

根據北喬州大學(UNG)健康科學與職業學院副教授海德(Parker Hyde)推測，污染是造成此現象的原因之一。他指出，PFAS是一種多氟烷基物質，這種化學物質的不沾黏和耐熱特性使其可用於地毯的防污和消防服的阻燃。

喬州眾議員近日獲悉，由於醫療支付系統在成本上漲和交通不便等挑戰，擠壓了小型醫療服務機構，導致許多喬州農村地區病患難以獲得癌症治療。

州眾議會的一個特別委員會正在該州各地走訪，以了解癌症治療的可及性。他們日前在甘斯維爾(Gainesville)舉行了會議，聽取喬州醫生的意見。

「我在這裡待了十五年，情況顯著惡化，」在都柏林(Dublin)擁有一家小型診所的醫師瓦亞斯(Harsha Vayas)表示，保險公司一直在以高昂的價格，把他這種小型診所擠出市場，因為他們的談判籌碼比大型醫院集團更少。他說，因為交通(他的一些病人住在50哩以外)和醫療費用等傳統問題，能及時接受癌症篩檢以在可治療時發現的患者越來越少。

喬州 癌症 眾議員

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